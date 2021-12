PM: A Plague Tale: Requiem – Packender Trailer enthüllt erstes Gameplay (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Asobo Studio und Focus Entertainment freuen sich, das erste Gameplay von A Plague Tale: Requiem zu enthüllen, dem Nachfolger des von der Kritik gefeierten und preisgekrönten A Plague Tale: Innocence. Der neue, fesselnde Trailer feierte während der The Game Awards 2021 Premiere. Sieh Dir jetzt den Gameplay Reveal Trailer an und entdecke unten neue Screenshots!

In diesem neuen Trailer, in dem Robert Louis Stevensons Gedicht “Requiem” den Ton angibt, erhältst Du erste Einblicke in Amicias und Hugos episches Abenteuer in einer brutalen, atemberaubenden Welt, die von übernatürlichen Kräften verdreht wird.

Nachdem sie nach den Ereignissen in A Plague Tale: Innocence aus ihrer verwüsteten Heimat geflohen sind, reisen Amicia und Hugo weit in den Süden, in neue Regionen und Städte. Dort versuchen sie, ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch zu kontrollieren.

Doch als Hugos Kräfte wieder erwachen, kehren Tod und Zerstörung in Form einer Flut alles verschlingender Ratten zurück. Die Geschwister sind gezwungen, erneut zu fliehen, und setzen ihre Hoffnung auf eine prophezeite Insel, auf der der Schlüssel zur Rettung Hugos liegen könnte.

Entdecke den Preis, den Du zahlen musst, um die zu retten, die Du liebst, in einem verzweifelten Kampf ums Überleben. Schlage aus dem Schatten zu oder entfessle die Hölle, indem du Feinde und Herausforderungen mit einer Vielzahl von Waffen, Werkzeugen und unheimlichen Kräften besiegst.

Begib dich auf eine herzzerreißende Reise in A Plague Tale: Requiem, das 2022 für Xbox Series X|S und Windows PC erscheinen wird. Das Spiel wird zum Start im Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud verfügbar sein.