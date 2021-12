Star Wars Eclipse: Action-Adventure von Quantic Dream

Entscheidungen im Outer Rim

Das letzte Spiel von Quantic Dream ist schon eine Weile her (Detroit – Become Human), jetzt wurde im Rahmen der The Game Awards-Marketing-Show ein neues angekündigt: Star Wars Eclipse. Es soll "die Schicksale mehrerer spielbarer Charaktere" in die Hände des Spielers legen und auf unterschiedliche Weisen erlebt werden können. Die Charaktere haben unterschiedliche Fähigkeiten, ihre jeweils eigene Geschichte und Moral, und "spielen eine eigene Rolle im Geflecht der Ereignisse, die den sorgfältig austarierten Frieden im Outer Rim bedrohen können."

Angesiedelt ist die noch unbekannte Story zur Zeit der Hohen Republik, auch bekannt als "die goldene Ära der Jedi", und damit etwa 200 Jahre vor dem Film Star Wars: Episode 1 - Die dunkle Bedrohung. Als Schauplatz bieten euch die Entwickler die unerforschten Regionen des Outer Rim. Dieser Teil der Star-Wars-Galaxie mit "nie zuvor gesehenen Spezies und Planeten", ist voller politischer Spannungen. Jede Entscheidung soll dramatische Auswirkungen auf den Verlauf der Reise haben, auf Beziehungen, Orte, Gefechte und die Charaktere selbst. So soll der Spieler zum "Architekt eines verheerenden Krieges" oder zum Friedensstifter werden, oder "zu etwas ganz anderem".

Keine zwei Spieldurchgänge sollen gleich verlaufen, da die Erzählstruktur so verzweigt sei.

Star Wars Eclipse befindet sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung und wird nicht vor 2023 erscheinen. Die ersten Bilder sehen sehr vielversprechend aus, wir fragen uns aber, ob Star Wars Eclipse wirklich ein "Action-Adventure" wird oder nicht doch wieder eine Folge von Quick-Time-Events mit ein wenig Herumlaufen zwischendrin, was zum bisherigen Portfolio von Quantic Dreams passen würde.