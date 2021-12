PM: Forspoken von Luminous Productions erscheint am 24. Mai 2022 (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Okay, was ihr auch tut, hört auf damit und schaut euch den neuen Forspoken-Trailer an:

Der neue Trailer wurde auf den Game Awards 2021 enthüllt und zeigt neue Story-Elemente sowie einen frischen Blick auf das Gameplay - und er versorgt euch mit der wahrscheinlich wichtigsten Info: Nämlich wann ihr Forspoken spielen könnt! Lasst uns ein bisschen tiefer eintauchen und all die neuen tollen Dinge ansehen, die der Trailer mitgebracht hat.

Wir haben euch ja schon früher ein paar kleine Einblicke in das Setting des Spiels gegeben, aber der Trailer verschafft euch den bislang detailliertesten Eindruck vom Land Athia - ein Land, das wunderschön ist, aber auch grausam und mysteriös. Athia wurde vom "Bruch" verwüstet - einem unbarmherzigen Pesthauch, der alles verdirbt, mit dem er in Berührung kommt.

Nun, vielleicht nicht wirklich alles - irgendwie ist unsere Heldin, Frey Holland, den Effekten des Bruchs entgangen. Und weil das so ist, wurde sie zum Funken der Hoffnung für diese verheerte Welt und ihre letzten Bewohner.

Athia wird von einer Gruppe ultra-mächtiger Matriarchinnen beherrscht, den Tantas. Diese verqueren Kreaturen sind respekteinflößende Gegner für Frey - sie sind mächtig, zerstörerisch und absolut gnadenlos. Der Game Awards-Trailer stellt euch eine neue vor: Tanta Prav.

Diese irrsinnige Hexerin wird gespielt von Pollyanna McIntosh aus der TV-Serie The Walking Dead und sie ist eine heimtückische Bedrohung für die junge Frey. "Ich hatte so viel Spaß bei der Darstellung von Tanta Prav und ich freue mich so darauf, wenn die Spieler:innen erleben, wie unbarmherzig und unnachgiebig sie ist", sagt McIntosh. "Ich denke, sie wird sich als mitleidloser Feind erweisen, während ihr Frey auf ihrer Reise durch das Land Athia begleitet."

Wenn ihr schon Szenen aus dem Spiel gesehen habt, dann ist euch sicher aufgefallen, wie schnell und flüssig Frey sich durch die Welt bewegt. Der neueste Trailer zeigt, wie sie ihre magischen Kräfte dazu nutzen kann, Hindernisse zu überwinden und sich frei in der Landschaft zu bewegen.

Von Magie unterstützter Parkour ist aber nur eine der Sachen, die Frey drauf hat - sie kann auch ihre Fähigkeiten im Kampf gegen wilde Bestien unter Beweis stellen, denen sie in ganz Athia begegnet.

Der neue Trailer enthüllt einige der monströsen Kreaturen, mit denen sich Frey messen muss - schreckliche Wesen wie Bruchzombies, Amphicyons, Miacis, Kluftleichen und Jabberwocks. Bei solchen Namen kann man erahnen, dass eine Begegnung alles andere als freundlich verlaufen dürfte.

Die vielleicht drängendste Frage der Fans zum Spiel war bislang eine eher einfache: "Wann können wir damit loslegen?"

Wir freuen uns über die Ankündigung, dass das Spiel am 24. Mai 2022 für PS5 und PC via Steam, Epic Games Store und Microsoft Store erscheinen wird.

Außerdem kann das Spiel ab sofort vorbestellt werden, und dabei winken euch natürlich ein paar coole Boni:

Bestellt auf PS5 (PlayStation Store) vor, um No Limits Cloak, Symbol Combo Necklace, Trigger Happy Nails und Crafting Starter Kit zu erhalten (nur digital).

Bestellt auf PC (STEAM, Epic Games Store, Microsoft Store) vor, um Elite Cloak, Spectra Combo Necklace und Overclock Nails zu bekommen (nur digital).

Wenn ihr noch mehr Goodies haben wollt, dann könnt ihr auch die Forspoken Digital Deluxe Edition holen. Sie enthält:

Rare Ressourcen-Kit (nur in der PS5-Version)

Mini-Artbook (digitaler Download)

Mini-Soundtrack (digitaler Download)

Den Prequel-Story-DLC Forspoken: In Tanta We Trust (Bitte beachtet, dass dieser DLC zu einem späteren Zeitpunkt nach dem Erscheinen des Spiels veröffentlicht wird. Spieler:innen, die die Digital Deluxe Edition vorbestellen, erhalten den Zugang zum Prequel-Story-DLC, sobald dieser erscheint.)

Die Digital Deluxe Edition könnt ihr ab sofort vorbestellen:

Es sind also nur noch wenige Monate, bis ihr am 24. Mai 2022 in Athia zu Frey stoßen dürft - aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir bis dahin noch vieles mehr über das Spiel zu erzählen haben.

Und damit ihr davon nichts verpasst, solltet ihr ganz einfach Forspoken auf Social Media folgen: