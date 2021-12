PM: Was alles mit FINAL FANTASY XIV: Endwalker ins Spiel gekommen ist! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das Warten hat ein Ende: FINAL FANTASY XIV: Endwalker ist jetzt für PS5, PS4, PC und Mac erhältlich.

Diese Erweiterung ist eine sehr besondere - in vielerlei Hinsicht handelt es sich um den Gipfel dessen, was vor acht Jahren mit A Realm Reborn begonnen hat.

Aber was genau steckt nun alles in der neuen Veröffentlichung? Lasst uns doch mal einen näheren Blick darauf werfen!

Damals im Jahre 2013, nahm mit FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn die Legende von Hydaelyn, Zodiark und den Kriegern des Lichts ihren Anfang. Diese Geschichte hat uns an faszinierende Orte geführt, uns mit unvergesslichen Charakteren bekannt gemacht und bei Fans für Begeisterung und Emotionen gesorgt.

Jetzt ist die Zeit gekommen, dass diese acht Jahre andauernde Saga in FINAL FANTASY XIV: Endwalker zum Abschluss kommt. Es ist ein gebührendes Finale, mit Höhen, Tiefen und jeder Menge Überraschungen.

Eine besonders aufregende Sache daran ist, dass ihr auf Anhieb das komplette Ende der Geschichte bekommt! Üblicherweise hat sich die Haupt-Story von FINAL FANTASY XIV Online mit jedem Update fortgesetzt. Bei _Endwalker _ist das komplette Finale vom ersten Tag an in der Erweiterung enthalten.

Was allerdings nicht heißen soll, dass es keine weiteren Story-Inhalte geben wird. Wenn eine Geschichte endet, beginnt eine andere - zukünftige Updates werden die Bühne für neue Abenteuer bereiten und eine brandneue Story, die auf allem Vorhergehendem aufbaut.

_Endwalker _bringt zwei sehr unterschiedliche neue Jobs ins Spiel. Der erste davon, Weiser, dürfte vor allem den Spieler:innen gut gefallen, die genauso gerne anderen helfen wie ihren Gegnern wehtun.

Der Weise ist eine Heiler-Klasse, die magische Objekte namens Noulithen nutzt, um Äther zu unterschiedlichen Zwecken zu kanalisieren. Weise sind Experten in puncto Heilen und können sogar Barrieren erschaffen, die sie selbst und ihre Verbündeten schützen und stärken.

Natürlich kann der Äther auch offensiv verwendet werden, und Weise sind mehr als fähig, allem, was sich gegen sie stellt, Schmerz zu bereiten.

Kurz gesagt, Weiser ist eine spaßige, frische und flexible Möglichkeit, FINAL FANTASY XIV Online zu spielen - und jede Truppe dürfte dankbar dafür sein, wenn sich einer in ihren Reihen befindet.

Wenn ihr mehr von der schnetzelnden Sorte seid, dann sollte ihr euch mal den Job des Schnitters ansehen.

Diese gut gerüsteten, aber agilen Nahkämpfer nutzen ihre zweihändigen Sensen, um sehr schnell ein vernichtendes Schadensgewitter über ihren Gegnern zu entladen. Und nicht nur das - sie können auch Avatare aus der Leere beschwören, damit diese in ihrem Auftrag kämpfen.

Kurz gesagt: Man hat hier einen der coolsten Waffentypen im Spiel, und eine höchst unterhaltsame, theatralische Aktionspalette, die sich sehr anders als bei den anderen Angreiferklassen im Spiel anfühlt. Das macht den Schnitter-Job wahrlich zu etwas ganz Besonderem.

Tolle Neuigkeiten für alle, die ihre Charaktere in _Shadowbringers _auf die Höchststufe gebracht haben - das Maximallevel von Jobs und Klassen steigt mit der Veröffentlichung von Endwalker von 80 auf 90. Um das Maximum zu erreichen, müsst ihr euch mit neuen Aktionen vertraut machen und neue Gegner bekämpfen, um deren Fähigkeiten zu meistern.

Die neuen Gebiete in Endwalker sind so episch, dass selbst Hydaelyn sie nicht alle aufnehmen kann. Und wenn man ganz plump sein möchte, könnte man auch sagen: Manche von ihnen sind nicht von dieser Welt.

Ja, FINAL FANTASY XIV entführt euch auf den Mond. Die Region Mare Lamentorum ist anders als alles, was ihr je im Spiel gesehen habt - eine wundervoll karge Landschaft mit Bauwerken unbekannten Ursprungs und Zwecks.

Der Weltraum begeistert einen natürlich schnell, aber auch die irdischen Umgebungen, die mit _Endwalker _Einzug ins FINAL FANTASY XIV halten, spielen eine wichtige Rolle - und sind äußerst beeindruckend.

Alt-Sharlayan ist eine quirlige Metropole in glänzendem Weiß - und der angesehensten Lehranstalten auf ganz Hydaelyn.

Labyrinthos ist ein gewaltiger Untergrundkomplex, der errichtet wurde, um alles Wissen von Sharlayan aufzunehmen. Und Sharlayan weiß eine Menge! Allerdings ist es hier unten alles andere als düster - der künstliche Himmel und die klimatisierte Umgebung sorgen für einen opulenten und hübschen Ort, der sich da erkunden lässt.

Die Stadt Radz-at-Han befindet sich an der Spitze einer gewaltigen Felssäule und explodiert förmlich vor Farben.

Eine der beeindruckendsten Regionen von Hydaelyn ist (unserer Meinung nach) zweifellos die Insel Thavnair - heiß, feucht und voller wunderbarer Dinge, die sich entdecken lassen.

Schlussendlich gelangen die Krieger des Lichts nach Garlemald. Die einst blühende Hauptstadt des Kaiserreichs hat zweifellos bessere Tage gesehen. Und trotzdem gibt es jede Menge, das sich zwischen dem Schutt finden lässt.

Wir haben kürzlich erst unsere Tour durch Hydaelyn mit einem näheren Blick auf die Gebiete von _Endwalker _beendet. Hier findet ihr den zugehörigen Artikel:

Spieler:innen von Shadowbringers _haben Grund zum Jubeln - mit der Veröffentlichung von _Endwalker dürft ihr endlich männliche Viera erschaffen.

Das ist etwas, wonach die Fans immer wieder gefragt haben - und nun ist es Wirklichkeit. Ihr könnt jetzt einen neuen männlichen Viera-Charakter erschaffen oder eine Phiole Fantasia verwenden, um einen eurer bestehenden Charaktere in einen Vertreter der neuen Rasse zu verwandeln.

Mit dem Start von _Endwalker _tauchen zwei neue Stämme auf Hydaelyn auf.

Die Arkasodara sind auf der Insel Thavnair beheimatet. Sie mögen massig aussehen, aber ihre geschickten Finger und ihr Durst nach Wissen machen sie zu mehr, als sie zunächst erscheinen mögen.

Loporrit scheinen viel mit Namingway gemeinsam zu haben - einem neugierigen Wanderer aus der eorzeanischen Mythologie, der vom Mond gekommen sein soll.

Das Seite-an-Seite System lässt euch an der Stelle von echten Spieler:innen, NPCs mit in die Dungeons nehmen. Und die Veröffentlichung von _Endwalker _bringt nun einen echten Fanliebling an den Start: Estinien Drachenblut.

Der verträumte Dragoon, der in Heaveansward die Herzen vieler Spieler:innen erobert hat, wird bei der Erkundung der tödlichen Dungeons der Erweiterung ein wertvoller Begleiter auf euren Solo-Exkursionen sein.

Doch das ist natürlich noch lange nicht alles, was zum Start von Endwalker alles in der Erweiterung steckt. Und es ist auch erst der Anfang. Zukünftige Updates werden das Ganze mit einer Menge zusätzlicher Inhalte erheblich erweitern. Hier sind ein paar Kostproben davon, was alles geplant ist:

Neuer hochstufiger Raid Pandæmonium - Kommt mit Patch 6.01 und wird ungemein brutal werden! Nur die stärksten, am besten vorbereiteten und koordiniertesten Gruppen werden diesen Spießrutenlauf überstehen. Viel Glück!

Neues Wohngebiet: Empyreum - Ab Patch 6.1 werdet ihr Wurzeln in der heiligen Bergfeste Ishgard schlagen können. Dank der harten Arbeit der Handwerker und Sammler, die in Shadowbringers geholfen haben, das Firmament wiederaufzubauen, ist dies der perfekte Ort, um seine Zelte aufzuschlagen.

Kristallkonflikt-Pvp-Modus - Ebenfalls Patch 6.1 bringt in Form von Kristallkonflikt neue PvP-Inhalte für die Spieler:innen. Dieser 5-gegen-5-Modus besitzt sein eigenes Regelwerk, Karten, Fortschrittssystem und mehr. Wenn ihr mal eure Fähigkeiten gegen andere Spieler:innen austesten wollt, dann seid ihr hier genau richtig.

Neue Allianz-Raid Mythen Eorzeas -Dieser neue Raid stellt 24 Spieler:innen vor eine ganze Latte neuer Herausforderungen. Wir wollen hier keine Überraschung verderben - haltet einfach die Augen nach einem zukünftigen Update offen.

Datenzentren-Reisesystem - Wenn dieses Reisesystem in einem zukünftigen Update an den Start geht, werden Spieler:innen sich gegenseitig auf verschiedenen Servern besuchen können.

Datenzentrum Ozeanien - Für Februar 2022 ist ein neues Datenzentrum für Spieler:innen in Australien und Neuseeland geplant.

FINAL FANTASY XIV: Endwalker ist jetzt erhältlich für PS5, PS4, PC und Mac.

Wenn ihr rund um das Spiel immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt am besten dem Team auf Social Media.