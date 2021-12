PM: Loop Hero erscheint heute für Nintendo Switch (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Loop Hero erscheint heute für Nintendo Switch

Four Quarters’ unendliches Old-School-Adventure Loop Hero erscheint heute für die Nintendo Switch . Wer mutig genug ist, sich in den ewigen Loop zu begeben, kann das Spiel nun für 14,99€ im eShop erwerben.

Die Welt befindet sich in einem zeitlosen Strudel, der alles in nicht enden wollendes Chaos stürzt. Ausgerüstet mit einem stetig wachsenden Deck mystischer Karten positioniert ihr Gegner, Gebäude und Landschaften am Pfad jeder einzigartigen Expedition, um die Erinnerungen eures mutigen Helden zusammenzusetzen und das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen.

Findet auf loophero.com mehr über die Geheimnisse des Loops heraus, jeder Besuch enthüllt weitere Geheimnisse…