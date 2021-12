Loop Hero dreht seine Runden jetzt auch auf der Switch

PC Switch

Nach dem Release von Loop Hero (zum Spiele-Check) Anfang März 2021 für den PC ist das für erfolgreiche Roguelike des Indie-Entwicklers Four Quarters nun kürzlich auch für die Nintendo Switch-Konsole erschienen.

Die Welt des Old-School-Pixel-Abenteuers wurde von einem mächtigen Lich in einem zeitlosen Strudel versetzt, der alles in nicht enden wollendes Chaos stürzt. Ausgerüstet mit einem stetig wachsenden Deck an mystischer Karten positioniert ihr Gegner, Gebäude und Landschaften am Pfad jeder einzigartigen Expedition, um die Erinnerungen eures mutigen Helden zusammenzusetzen und das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen. Zwischen den Runs könnt ihr eure Zufluchtsstätte mittels gesammelter Ressourcen aufrüsten, euer Ausrüstungs-Arsenal erweitern und Verstärkungen freischalten, was euch den Abschluss eures nächsten Loops zumindest etwas erleichtern sollte.

Passend zum Launch der Switch-Version wurde noch ein neuer, kurzer Release-Trailer zu Loop Hero veröffentlicht, das besagte Video könnt ihr euch direkt im Anschluss an diese News anschauen.

Loop Hero ist seit dem 9. Dezember im Nintendo eShop zum Preis von 14,99 Euro erhältlich.