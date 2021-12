Battlefield 2042: Letztes Update in diesem Jahr erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler DICE hat heute das Update #3.1 für das nicht nur technisch unrund gestartete Battlefield 2042 (im Test, Note 6.0) veröffentlicht. Die Änderungen fallen weniger umfangreich aus, als im dem am 3. Dezember 2021 veröffentlichten Update #3 für Battlefield 2042. Die Patchnotes versprechen behobene Bugs, verbesserte Treffererkennung, überarbeitete Balance unter anderem in Sachen Rückstoß und Schaden von Fahrzeug-MGs gegen Infanterie und verbesserten Sound auch in Hinsicht der Ortung von Geräuschquellen.

Zudem sticht eine Änderung im Spielmodus Durchbruch heraus: Auf allen Karten, die zu erobernde Punkte auf Dächern beinhalteten, wurden diese nun auf ebenes Terrain verlegt.

Bei Update #3.1 handelt es sich um die letzte der drei Aktualisierungen, die für die Zeit vor Weihnachten in Aussicht gestellt wurden. Das Entwicklerteam werde Ende des Monats eine Pause einlegen und Anfang des kommenden Jahres an weiteren Updates und dem Start der ersten Saison arbeiten.