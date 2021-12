Myth of Empires: Nach Urheberrechtsklage aus dem Steam-Store entfernt

PC

Das MMO Myth of Empires des chinesischen Studios Angela Game ist erst vor wenigen Wochen in den Early Access gestartet, nun wurde es bereits wieder vorübergehend aus dem Steam-Store entfernt. Laut einem Bericht von PC Gamer haben sowohl der Entwickler Wildcard als auch der Publisher Snail Games von Ark - Survival Evolved (zur Stunde der Kritiker) eine Klage wegen Urheberrechtsverletzungen (DMCA) gegen das Studio Angela Game eingereicht.

In der DMCA-Klage zielten die Kläger unter anderem darauf ab, Myth of Empires wieder aus dem Steam-Store entfernen zu lassen, mit der Behauptung, dass ihr Quellcode in der Survival-Sandbox verwendet wurde. Angela Game sei laut Klageschrift von mindestens einem ehemaligen Mitarbeiter des Wildcard-Mutterstudios Snail Games China gegründet worden, der während seiner Zeit bei Snail Games China Zugang zum Quellcode von Ark gehabt haben soll.

Nach dem Early-Access-Start von Myth of Empires fielen Studio Wildcard viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden Titeln auf, so dass sie daraufhin die ausführbare Datei von Myth of Empires untersuchten und behaupteten, Hunderte von Klassen-, Variablen- und Funktionsnamen gefunden zu haben, die mit dem Code von Ark übereinstimmen. Die Ergebnisse wurden Valve vorgelegt, was dazu führte, dass der Titel am 3. Dezember von Steam entfernt wurde.

Auf der Webseite des Spiels hat Angela Game bereits die Anschuldigen zurückgewiesen:

Angela Game besitzt alle Rechte und das Eigentum an Myth of Empires und wird aktiv auf alle Zweifel oder Anschuldigungen in diesem Punkt reagieren. Wir sind in aktivem Kontakt mit Steam und tun unser Bestes, um das Spiel wieder in den Store zu bringen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die den Spielern dadurch entstanden sind.

Falls ihr das Survival-MMO bereits in eurer Steam-Bibliothek habt, könnt ihr es auch weiterhin noch spielen.