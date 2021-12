PM: game-Verband zur neuen Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums für Games (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 9. Dezember 2021 – Der Themenbereich Games ist mit dem Organisationerlass der neuen Bundesregierung an das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz übertragen worden. Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, erklärt hierzu:

„Der Wechsel der Zuständigkeit für Games in das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kommt für uns als Games-Branche überraschend. Die Tatsache, dass neben dem Klimaschutz Games das einzige Thema sind, dass im Organisationserlass der neuen Bundesregierung an Wirtschaftsminister Robert Habeck übertragen wird, macht die besondere Bedeutung der Games-Politik deutlich. Dabei freuen wir uns über das positive Signal, dass Robert Habeck bewusst nach Games gegriffen hat und auch darüber, dass wir unsere großen Ambitionen zur weiteren Stärkung von Deutschland als Games-Standort miteinander teilen. Wichtig ist jetzt, dass die sehr gute Arbeit des Games-Referats und die Umsetzung der Games-Strategie auch im neuen Haus reibungslos und verlässlich fortgeführt werden. Computer- und Videospiele sind immer ein Dreiklang aus Kultur, Wirtschaft und digitaler Innovation und müssen auch in der neuen Bundesregierung eine Querschnittsaufgabe bleiben. Games bleiben auch in anderen Bereichen und Ministerien wie Kultur, Bildung, Gesundheit oder Auswärtiges relevant, in denen ihr große Potential noch lange nicht gehoben ist.“

