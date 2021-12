Metal - Hellsinger: Liste beteiligter Hartmetall-Musiker bekannt

PC Xbox X PS5

Aktuell arbeitet das Stockholmer Studio The Outsiders an dem First-Person-Shooter Metal - Hellsinger. Rhythmus soll ein essentieller Bestandteil des Spielprinzips werden, wie der Name bereits vermuten lässt, steht Elektrogitarren-lastige Musik im Vordergrund. Im Rahmen der Game Awards 2021 hat Matt Heafy, Gitarrist und Sänger der Band Trivium, nun nicht nur einen neuen Trailer vorgestellt, sondern auch bekannt gegeben, welche Musiker in dem Spiel vertreten sein werden.

Ich bin richtig glücklich, im Rhythmus-Shooter Metal - Hellsinger dabei zu sein. Schaut es euch unbedingt an. Wir haben unglaubliche Screamer/SängerInnen, wie Alissa [White-Gluz] von Arch Enemy und Randy [Blythe] von Lamb of God.

So Heafy zu den beteiligten Personen. Die Auswahl der Musiker dürfte die Herzen von Fans hartmetallischer Klänge durchaus höher schlagen lassen. Sie lautet wie folgt:

Randy Blythe von Lamb of God

James Dorton von Black Crown Initiate

von Matt Heafy von Trivium

Dennis Lyxzén von Refused und INVSN

von und Tatiana Shmailyuk von Jinjer

Mikael Stanne von Dark Tranquillity

von Björn Strid von Soilwork

von Alissa White-Gluz von Arch Enemy

Die Song im Spiel werden von den genannten Personen realisiert, geschrieben wurden sie vom schwedischen Duo Elvira Björkman und Nicklas Hjertberg, das sich auf Videospiel-Soundtracks spezialisiert hat. Beispielsweise ist in dem Song aus dem neuen Trailer, Acheron, Randy Blythe am Mikrofon zu hören. Wie die Entwickler ausführen, kommt jedes Stück im Spiel in mehreren akustischen Schichten daher, je besser ihr die Gegner im Rhythmus erledigt, umso vielschichtiger laufen die Songs.

Neben dem Gameplay-Trailer haben die Entwickler eine gut 3-minütiges Video veröffentlicht, dass ein ungeschnittenes Gefecht zeigt.

Das hier ist so ein neues Genre für die meisten Leute, da ist es schwierig, sich die Erfahrung anhand eines 1-minütigen Trailers vorzustellen. Deshalb hat eine der besten Spielerinnen aus unserem Team einen Playthrough aufgenommen – das Resultat bringt das Adrenalin so richtig in Wallung!

So der Executive Producer Shila Vikström zu den Gameplay-Szenen. Erscheinen wird Metal - Hellsinger nach aktuellem Plan im Jahr 2022 auf PC, PS5 und Xbox Series X/S.