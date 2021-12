PM: game begrüßt Ricarda Lang beim gamechanger-Talk (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 09. Dezember 2021 – Die Vize-Chefin der Grünen und neue Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang ist Gast beim nächsten #gamechanger, dem Politik-Talk des game – Verband der deutschen Games-Branche. Die stellvertretende Bundesvorsitzende und Frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen wird sich am 14. Dezember ab 13 Uhr mit game-Geschäftsführer Felix Falk über ihre Ziele als neue Bundestagsabgeordnete sowie Themen wie Diversität und den Umgang mit Hate Speech in der Politik unterhalten. Lang ist im September 2021 als neue Abgeordnete in den Deutschen Bundestag eingezogen und kommt aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd. Zu den Kernthemen der 27-Jährigen gehören Feminismus, Vielfalt und Strategien gegen Rechts.

Der #gamechanger-Talk kann ohne Registrierung oder Anmeldung auf dem Twitch-Kanal des game geschaut werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich, wie bei Twitch üblich, per Chat an der Debatte beteiligen.

Im vergangenen #gamechanger-Talk am 2. Dezember war Anna Kassautzki, SPD-Abgeordnete für den Wahlkreis Rügen-Vorpommern-Greifswald, zu Gast. Auch Christian Lindner (FDP), Saskia Esken (CDU), Dorothee Bär (CSU) oder Nathanael Liminski (CDU) hat der game im gamechanger schon begrüßt.

Alle bisherigen Talks können nachträglich unter www.game.de/gamechanger-twitch-talk geschaut werden.

