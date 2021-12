Total War - Warhammer 3: Die Chaos-Armee von Slaanesh im Trailer

PC Linux MacOS

Entwickler Creative Assembly hat die Einheiten einer weiteren Fraktion aus Total War - Warhammer 3 (in der Preview) in einem neuen Trailer vorgestellt. Schon der erste Teil der Warhammer-Auskopplung der Total War-Reihe führte per DLC die Chaos-Krieger als spielbare Fraktion ein, doch im dritten Teil werdet ihr die Gelgenheit bekommen, die Heere der großen Chaos-Götter selbst zu steuern.

Im Trailer erhaltet ihr eiinen Eindruck von den Truppen von Slaanesh, dem dunklen Prinzen, der Sterbliche mit Aussichten auf Dekadenz und Exzesse aus Schmerz und Lust verführt. Im unten eingebundenen Trailer seht ihr, wie Slaaneshs dämonische Horden unter anderem in mit Klingen bestückten Streitwagen auf Einheiten des Chaos-Gottes Nurgle losgehen. Eine andere Schlacht mit beiden Fraktionen mit Fokus auf die Fähigkeiten von Nurgles Einheiten seht ihr in diesem Trailer.