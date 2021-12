Dune Spice Wars: 4X-RTS vom Northgard-Studio kommt 2022, erste Analyse

The Spice must flow!

Teaser Mit Northgard erzielten die Shiro Studios einen Achtungserfolg, jetzt werkeln sie für Funcom an einer Riesenlizenz: Ihr Dune-Strategiespiel behandelt den Kampf um Arrakis als Mix aus RTS und 4X.

Publisher Funcom und Entwickler Shiro Games haben bei den Game Awards 2021 Dune – Spice Wars angekündigt, das auf dem Wüstenplaneten spielt. Es ist ein "Echtzeitstrategiespiel mit 4X-Elementen", der bereits 2022 im Early Access erscheinen soll. Entwickelt wird es vom in Bordeaux ansässigen Studio Shiro Games (Northgard). Dessen Chef Sebastian Vidal frohlockt:

Das Dune-Universum ist der perfekte Schauplatz für ein Strategiespiel. Es gibt große Fraktionen, wie Haus Atreides und Haus Harkonnen, mit einer jahrhundertelangen Rivalität. Es gibt politische Intrigen, Verrat und Krieg, alles rund um die wertvollste Substanz im Universum: Spice. Und dann gibt es noch die Bühne selbst. Arrakis ist ein feindseliger Planet voller versteckter Wunder. Riesige Sandwürmer, die ganze Armeen verschlingen können, Sandstürme, Erntefabriken.

Kleine Trupps statt großer Armeen – die Häuschen stehen für Dörfer und Städte.



Angelehnt ist das Ganze ans Buch, doch auch der 2021er Film Dune von Denis Villeneuve (siehe unsere Filmkritik) scheint Einfluss auf den Stil von Dune – Spice Wars zu nehmen, so ähneln sich die libellenartigen Ornithopter (die Frank Herbert eigentlich als vogelartige Flugmaschinen beschrieb). Allerdings wird die (Story-) Kampagne wohl erst im Laufe des Early Access ins Spiel finden, einstweilen geht es wohl mehr um "freies Erobern".



Denn während in der Buch- sowie Filmvorlage immer nur ein Großes Haus den Planeten kontrolliert, besiedeln im Spiel (wie schon bei Westwoods Dune 2 in den 90ern) mehrere Fraktionen den Wüstenplaneten Arrakis. Die Harkonnen und Atreides sind bereits sicher, vermutlich tauchen auch zumindest die Fremen noch auf. Jede Fraktion verfügt über eigene Charaktere und hat individuelle Stärken und Schwächen. Das soll zu "asymmetrischen" Konflikten führen.



Arrakis ist in Regionen unterteilt, die man auf der Weltkarte erobern kann – vermutlich dann in Echtzeitkämpfen. Die Fraktionen schicken Agenten los, um zu spionieren, zu sabotieren oder zu meucheln. Man wird Agenten in bestimmte Städte des Gegners schicken, wo sie dann Infos sammeln oder Missionen wie "Konten fälschen", "Waffen stehlen" oder "Politische Bestechung" durchführen.

Im Strategiemodus sehen wir die wichtigsten Infos zu unseren Regionen direkt auf der Map.



Der Landsraad – die lose Vereinigung der Großen Häuser als Gegengewicht zum Imperator mit seinen Sardaukar-Legionen – taucht ähnlich zum Planetaren Rat in Alpha Centauri und Civilization Beyond Earth auf, nämlich als Gremium, das weltweite Beschlüsse fassen kann. Jede der auf Dune konkurrierenden Fraktionen versucht natürlich, genügend Stimmen für solche Resolutionen zu sammeln, die ihr am meisten nützt.



Beispiele für Beschlüsse: Industrielle Regeln (um 50% gesenkte Plascrete-Produktion), Imperiale Propaganda (es kostet 30% mehr Authorität, um ein Dorf zu kontrollieren) oder Militärdienst (Armeen zu rekrutieren, kostet nur die Hälfte).



Im Spiel wird es um die Errichtung oder Einverleibung von Stützpuntkten in den eroberten Regionen gehen, ums fleißige Sammeln von des Spice Melange (dem halluzinogenen "Gewürz", das im Dune-Universum die Raumfahrt ermöglicht und das Leben von Reichen verlängert), um das rechtzeitige Erkennen der riesigen Sandwürmer, die sich durch ihre Sand-Bugwelle verraten, während sie auf riesige Erntefabriken oder auch Kampfeinheiten zusteuern, und natürlich um Echtzeitgefechte.

Per Ornithopter erkunden wir ein neues Gebiet in der endlosen Wüste.



Indem man Ornithopter ausschickt, erkundet man immer mehr der Umgebung, deckt neue Basis-Plätze oder sonstige wichtige Orte auf. Wer allerdings zu aggressiv agiert, könnte vom bereits erwähnten Landsraad eingenordet werden – auf die richtige Mischung aus Intigen und direkter Machtprojektion soll es ankommen.



Die ersten Screenshots geben bereits einen guten Einblicke, wie das Ganze im Stil und in der Größenordnung aussehen wird – man wird wohl eher kleinere Trupps im Dune-2-Stil kommandieren als riesige Armeen. Grafisch wirkt Dune – Spice Wars weniger knuffig-verspielt als die Wikinger-Siedlungen in Northgard, trotz Cartoonlooks ist der Stil im Grunde ernsthaft, wenngleich Charaktere wie der (auch im Buch unglaublich dicke) Baron Harkonnen durchaus überzeichnet wirken.

Baron Wladimir Harkonnen, wie er leibt und lebt (und in diesem Fall: mit uns handelt).



Im Early Access soll Spice Wars ein reines Solospiel sein, indem man sich gegen KI-Fraktionen um die Provinzen streitet. Ein Multiplayer-Part scheint aber für später geplant zu sein. Mit dem Dune-Survival-MMO, das ebenfalls gerade bei Funcom entsteht, hat Dune – Spice Wars übrigens nichts zu tun. Es soll jedenfalls vor diesem erscheinen.



Mein allererster früher Ersteindruck als großer Dune 2-, Wüstenplanet- und 4X-Fan nach Begutachtung von Infos, FAQ und Screenshots (der Trailer ist leider in keinster Weise auskunftstauglich): Das könnte was werden! Offenbar stellt der Wüstenplanet selbst die "Map" dar, ist aber in Regionen unterteilt, und darauf bewegt man in Echtzeit seine Einheiten.