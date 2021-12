PM: Halo Infinite ist ab sofort im Xbox Game Pass erhältlich (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Halo Infinite ist endlich da und nur Du kannst das Schicksal der Menschen zum Guten wenden! Die Banished haben die Streitkräfte des UNSC besiegt und Zeta Halo in ihre Gewalt gebracht. Noch nie stand die Menschheit einer derartigen Bedrohung gegenüber.

In dieser dunklen Stunde schlüpfst Du in die Rüstung des größten Helden aller Zeiten, um Dich der nahenden Bedrohung zu stellen. Als Master Chief stehst Du Deinem bisher stärksten Feind gegenüber und verteidigst die Menschheit – koste es, was es wolle!

Im neusten Kapitel des legendären Halo-Franchises erlebst Du die wahre Freiheit der Spartans – denn die riesige, offene Welt der Halo-Ringe hält jede Menge Abenteuer aber auch Gefahren für Dich bereit. Halo Infinite ist ab sofort auf Xbox Konsolen, auf Windows PC, via Steam und im Xbox Game Pass für Konsole und PC sowie via Cloud Gaming (Beta) verfügbar.

Mit dem Free to Play-Multiplayer und der gesamten Kampagne im Game Pass ist Halo Infinite das bisher zugänglichste Kapitel des Franchise und steht so vielen Fans zu Verfügung wie noch nie. Schließe Dich mit Deinen Freund*innen zusammen und lehre die Banished das Fürchten! Hier erfährst Du, wie Du am besten in die Ringwelten einsteigt

Der kostenlose Mehrspielermodus bietet neue Trainings-Features, darunter anpassbare Bots und die brandneue Spartan Academy, um neue Spieler*innen an Halo heranzuführen und sie mit dem Gameplay vertraut zu machen. Das Spiel bietet auch Vorteile wie Battle-Pässe, die nicht ablaufen – so bestimmst Du Dein Fortschritt-Tempo selbst, ohne Angst zu haben, temporäre Inhalte zu verpassen! Entdecke sammelbare Spartan Lockers, die kosmetische Gegenstände für Deinen persönlichen Spartan im Multiplayer bieten. Darüber hinaus erhältst Du ab Dezember im Rahmen des Xbox Game Pass Ultimate Perk-Programms, eine exklusive Waffenbeschichtung, Challenge Swaps und zwei XP-Boosts. Season 1 der Free to Play Multiplayer-Beta ist seit dem 15. November für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC und Steam verfügbar. Alle Spieler*innen, die an dieser Beta teilgenommen haben, können ihre Reise problemlos fortsetzen, da sämtliche Fortschritte in die offizielle Veröffentlichung übertragen werden!

Die immersive Kampagne von Halo Infinite kombiniert die bei langjährigen Fans beliebte, lineare Missionsstruktur mit Erkundungselementen auf den weitläufigen Ebenen von Zeta Halo. Als Master Chief bereist Du die weitläufigen Ringwelten, infiltrierst düstere Kriegsschiffe, riesige Forerunner-Anlagen und viele weitere geheimnisvolle Orte. Zusammengenommen ergeben all diese Missionen und stimmungsvollen Schauplätze die größte Kampagne, die das Halo-Franchise jemals gesehen hat.

Damit so viele Spieler*innen wie möglich das Abenteuer antreten können, verfügt Halo Infinite im Multiplayer und in der Kampagne über eine ganze Reihe von integrierten Accessibility-Features. Diese geben Spieler*innen mit Einschränkungen die Möglichkeit, Halo auf die Art und Weise zu spielen, wie es für sie am besten funktioniert. So gibt es unter anderem neue Seh-, Audio-, Steuerungs-, Sensorik- und Kommunikationseinstellungen, die mehr Spieler*innen als je zuvor die Freude am Spiel vermitteln und sie in die Community integrieren.

Feier den Launch von Halo Infinite mit einer Reihe von fantastischen Events: Staune zum Beispiel über ein besonderes ‘ Master Piece‘ in der Saatchi Gallery und dem Musée du Louvre

Anlässlich des Release wurde heute in der Saatchi Gallery in London ein ganz besonderes ‘Master Piece’ enthüllt. Das Gemälde zeigt den Master Chief im Kampf mit seinem außerirdischen Feind und inspiriert die Menschen um ihn herum, ebenfalls zu Held*innen zu werden. Das beeindruckende Gemälde wurde von der renommierten Künstlerin Iva Troj gemalt und kann kostenlos in der Saatchi Gallery sowie im weltberühmten Musée du Louvre in Paris besichtigt werden, wo eine kleinere Kopie bis zum 19. Dezember zu bewundern sein wird.

“Ich stand vor der Herausforderung, ein Werk in meinem eigenen Stil zu schaffen, das typischerweise eine träumerische und manchmal märchenhafte Anmutung hat. Trotzdem wollte ich gleichzeitig sicherstellen, dass das Thema Halo auf den ersten Blick erkennbar ist.”, berichtet die Künstlerin Iva Troj. “Ich habe daher viel Zeit damit verbracht, in das Halo-Universum einzutauchen. Ich wollte, dass das Werk den Stil alter Meister zum Leben erweckt und gleichzeitig eine moderne Schlacht darstellt. Ich hoffe, dass Halo-Fans und Gamer*innen auf der ganzen Welt Freude an dem Ergebnis haben – einschließlich der vielen kleinen Easter Eggs, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick bemerkt.”

Zusätzlich hat Xbox eine ganze Reihe weiterer einzigartiger Aktivitäten anlässlich des 20jährigen Halo-Jubiläums vorbereitet. Sichere Dir beispielsweise zwei ganz besondere Crystals von Swarovski, die dem Einfluss des Franchise Tribut zollen. Zusätzlich hat sich das Team von Entwickler*innen mit Hoonigan zusammengeschlossen, um einen lebensgroßen, 1.000 PS starken Warthog zu realisieren – inspiriert von dem kultigen Vehikel, das Spieler*innen sicher und zuverlässig durch die Ringwelten transportiert. Ein echtes Augmented Reality-Erlebnis konnten Zuschauer*innen des Oregon Ducks Spiels erleben, als sie Besuch von einem Halo Pelikan bekamen.

Wir hoffen, dass Du gemeinsam mit Xbox, 343 Industries und der Community Deinen Einstieg in das nächste Halo-Kapitel feierst und erneut mit Genuss in die unglaublichen Welten von Halo eintauchst.

Du willst noch mehr über Halo erfahren? Anlässlich des 20-jährigen Xbox-Jubiläums blickt Xbox DACH in der dreiteiligen Dokumentation #Xbox20 hinter die Kulissen. Die dritte Folge widmet sich der fantastischen Welt von Halo, wie das Franchise zu Xbox kam, sowie dem Einfluss, den das Spiel auf die Gaming-Community in Deutschland und weltweit hatte.