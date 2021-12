Sherlock Holmes - Chapter One: Release in Q1 2022 für PS4 und Xbox One

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Als Besitzer einer Playstation 4 oder Xbox One müsst ihr noch ein wenig länger auf das Erscheinen von Sherlock Holmes - Chapter One (im Test+) warten. Wie Entwickler Frogwares per Twitter mitteilt, peilt man nun als Releasezeitraum das erste Quartal 2022 an:

Wir mussten die schwierige Entscheidung treffen, unsere Versionen für Playstation 4 und Xbox One im Oktober zu verschieben, und wir stehen immer noch zu 100% hinter dieser Entscheidung. Wir mussten uns etwas mehr Zeit nehmen, um das Spiel auf der älteren Hardware zu optimieren und zu testen, um eine angemessene Leistung zu liefern. Das hat für uns oberste Priorität, und wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass die Version eine angemessene Qualität hat.

Die Versionen für PC, Playstation 5 und Xbox Series X sind bereits seit dem 16.11.2021 auf dem Markt.