Halo Infinite: Story-Missionen zum Launch nicht wiederholbar

PC XOne Xbox X

Nachdem bereits der Multiplayer-Modus auf Free-to-Play-Basis im November erschien, können Spieler ab heute auch die Kampagne von Halo Infinite (im Test und in der Stunde der Kritiker) erleben. Während jedoch frühere Serienteile per Menü erlauben, einzelne Levels der Kampagne bequem anzusteuern, wird dies zumindest zum Launch in Halo Infinite nicht möglich sein.

Zwar könnt ihr auch nach Abschluss der Story die offene Spielwelt weiter bereisen, es ist allerdings nicht möglich, die jeweilige Kampagnen-Mission in einem Areal noch einmal zu durchlaufen. Dazu ist es auch nicht überall möglich, verpasste Sammelgegenstände aufzuspüren, da die ersten beiden Missionen des Story-Abenteuers noch nicht auf dem Zeta-Ring spielen, den ihr nach dem Auftakt als offene Welt bereist. Wenn ihr die Gebiete der ersten beiden Missionen erneut spielen oder noch einmal die Kampagne erleben wollt, müsst ihr momentan einen neuen Spielstand starten – dabei werden jedoch nicht eure bereits gefundenen Sammelgegenstände wie Audio-Logs und Schädel zurückgesetzt.

Creative Director Paul Crocker stellte jedoch im Interview von The Verge in Aussicht, dass die Wiederholung der Story-Missionen als Feature nachgereicht wird, auch wenn er dafür noch keinen Termin nennen konnte. Das Feature käme spätestens zum nachträglichen Release des Koop-Modus für die Kampagne gelegen, der für das Frühjahr 2022 im Zuge von Season 2 von Halo Infinite geplant ist. Dies wurde im Vorfeld von Entwickler 343 Industries angekündigt, ebenso wie die Verschiebung des traditionellen Forge-Modus, der im Sommer 2022 mit Season 3 von Halo Infinite erscheinen soll.