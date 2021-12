Spiritfarer: Größtes Update bisher bringt neue Insel

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das märchenhafte Geister-Managment-Spiel Spiritfarer erhält noch im Dezember 2021 einen Patch mit neuen Inhalten. Laut Entwickler Thunder Lotus Games soll es sich um das bisher größte Update für den Indie-Titel handeln.

Mit dem "Jacke & Daria Update" kommen zum einen die namensgebenden neuen Geister ins Spiel. In eurer Rolle als frischgebackene Fährfrau ins Jenseits müsst ihr wie gehabt eine Bleibe für die beiden auf eurem Hausboot zimmern, ihre Bedürfnisse stillen und sie in Gesprächen besser kennenlernen, bis sie bereit sind, in die nächste Welt hinüber zu gehen. Zum anderen fügt der Patch der Spielwelt eine komplette neue Insel hinzu. Ab dem 13. Dezember 2021 könnt ihr die neuen Inhalte auf allen Plattformen erleben, für die Spiritfarer erschienen ist.

Mit Erscheinen der dritten kostenlosen Inhaltserweiterung hat das Indie-Team die Anfang 2021 vorgestellte Roadmap für Spiritfarer abgearbeitet. Die beiden anderen im Laufe dieses Jahres erschienenen Updates fügten ebenfalls je einen neuen Geist hinzu, überarbeiteten die Rolle von Tag und Nacht im Spiel sowie die leichten Koop-Elemente und brachten neue Gerichte und Gebäude ins Spiel.