Elden Ring: Story-Trailer erzählt vom Krieg der Halbgötter

Im Zuge der Game Awards 2021 veröffentlichten Bandai Namco und From Software einen neuen Story-Trailer für Elden Ring (in der Preview), bei dem es sich gut auch um das Intro des im Februar 2022 erscheinden Open-World-Titels handeln könnte.

Der Trailer erinnert an die Eröffnungs-Cutscene des ersten Dark Souls: Es wird eine Geschichte aus der Vorzeit der Spielwelt erzählt. Irgendwer hat die Rune des Todes gestohlen und dann wurde auch noch der titelgebende Elden Ring zerstört, worauf ein Krieg unter den Halbgöttern ausbricht und die Welt so kaputt wird, wie ihr sie in Elden Ring vorfindet. Und dann gibt es da die Hoffnung auf einen Erlöser. From Software bleibt also anscheinend den Story-Traditionen der Souls-Spiele treu.