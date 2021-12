PM: game-Branchenbarometer: Games-Branche blickt mit positiver Erwartung auf neue Regierungskoalition (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 8. Dezember 2021 – Die deutsche Games-Branche blickt zuversichtlich auf die neue Regierungskoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP: Jedes zweite Unternehmen (54 Prozent) verbindet mit der neuen Bundesregierung positive Erwartungen. 4 von 10 Unternehmen (42 Prozent) blicken neutral auf die „Ampel“. Das ist das Ergebnis des game Branchenbarometers 2021, das heute anlässlich der Mitgliederversammlung des game – Verband der deutschen Games-Branche veröffentlicht wurde. Danach geht die deutsche Games-Branche insgesamt zuversichtlich in das neue Jahr: 7 von 10 Befragten (69 Prozent) gehen von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung ihres Unternehmens in den kommenden 12 Monaten aus. Dieser Optimismus spiegelt sich auch bei der Personalplanung wider: Mehr als jedes zweite Unternehmen (55 Prozent) plant in den kommenden 12 Monaten neue Mitarbeitende einzustellen. 41 Prozent gehen von einer gleichbleibenden Entwicklung aus, nur 4 Prozent rechnen mit einer abnehmenden Anzahl.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

Pressekontakt:

Martin Puppe

game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.

Friedrichstraße 165

10117 Berlin

Tel.: 030 2408779-20

E-Mail: martin.puppe@game.de

www.game.de

Twitter: @game_verband

Facebook.com/game.verband

Instagram: game_verband