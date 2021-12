Loot River: Demo zum pixeligen „Dark Souls trifft Tetris“-Roguelike

PC XOne Xbox X

Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht zwar noch nicht fest, dafür ermöglicht die kürzlich veröffentlichte Demo für PC und Xbox erste Eindrücke zu Loot River, das laut den slowakischen Entwicklern „die spannenden Echtzeit-Kämpfe und den Dark-Fantasy-Stil von Dark Souls mit den Block-Verschiebe-Puzzles von Tetris“ vereint.

Konkreter beschrieben handelt es sich bei Loot River um ein Roguelike im Pixelart-Stil, dessen Gebiete prozedural generiert werden. Auf Flächen, die von euch bewegt werden müssen, erkundet ihr die Spielwelt, tretet gegen (Boss-)Gegner an und findet neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände (zum Beispiel Ringe, Kopfbedeckungen, Schulterpolster), die nicht nur mehr Schaden anrichten, sondern auch über hilfreiche Eigenschaften verfügen können. Zudem könnt ihr durch Levelaufstiege euren Charakter verbessern, indem ihr zum Beispiel Punkte in Stärke oder Intelligenz investiert (siehe diesen Screenshot aus unserer Galerie).

Mit genügend Ressourcen schaltet ihr dauerhafte Verbesserungen frei, sodass ihr euch nach eurem Tod etwas besser gewappnet in das nächste Paralleluniversum – „spielt euch durch Tausende Dungeons, jeder einzigartig und doch vertraut“ – begeben könnt. Zur Grafik, die vermutlich nicht jeden Geschmack trifft, heißt es im Wortlaut:

Taucht ein in bildschöne, handgezeichnete Pixelart mit flüssigen Animationen, 3D-Schatten in Echtzeit und atemberaubenden Wassersimulationen.

Die Probierfassung von Loot River umfasst das Tutorial sowie zwei kurze Levels, die allerdings nach dem Bildschirmtod nicht per Zufall neu erstellt werden. Miro Straka vom verantwortlichen Studio führt weiter aus:

Das vollständige Spiel wird eine Menge mehr Biome, Bosse, Monster, Upgrades und prozedural generierte Dungeons bieten – ein Feature, das in dieser Demo deaktiviert ist, um nicht zu viel zu verraten. Wir würden gern das Feedback der Spieler hören, um sicherzustellen, dass Loot River so ausgefeilt wie möglich ist, wenn es nächstes Jahr für PC und Xbox erhältlich sein wird.

Das nachfolgende Video ist zwar schon etwa fünf Monate alt, zeigt euch in Form eines circa vier Minuten dauernden Entwickler-Walkthroughs jedoch recht gut, was euch mit Loot River erwartet. So erhaltet ihr Impressionen vom zwingend notwenigen Verschieben der Plattformen und natürlich von den Kämpfen.