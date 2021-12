Impfkampagne #zusammengegencorona schwappt in die Gaming-Branche über

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Unter dem Motto #zusammengegencorona haben über 150 Unternehmen ihre bekannten Logos und Slogans angepasst, um für die Impfung gegen SARS-CoV-2 zu werben. So wird etwa aus dem "Es gibt immer was zu tun" der Baumarkt-Kette Hornbach "Es gibt immer was zu impfen". Einige Unternehmen greifen tiefer in die Wortspiel-Kiste, so wurde aus den Namen des Burger-Hauses Hans im Glück nun Hans Impfglück.

Die von der Berliner Agentur Antoni aus der Taufe gehobene Aktion generierte einiges Echo in den sozialen Medien und weitere Unternehmen ziehen nach und nach mit. Mit Assemble Entertainment ist die Aktion nun auch in der deutschen Gaming-Branche angekommen. Momentan steht unter dem Logo des ins Wiesbaden ansässigen Publishers nicht mehr "Saving the World. Game by Game" sondern "Saving the World. Piks by Piks".

Das fügt sich in den sonstigen Auftritt der Spieleschmiede ein, die regelmäßig auch "Save the World"- Editionen ihrer Titel anbietet, bei denen ein Teil des Erlöses an wohltätige Organisationen gespendet wird. So wird beim Kauf besagter Edition des Survival-Aufbauspiels Endzone - A World Apart (im Test, Note 8.0) über die Organisation OneTreePlanted ein Baum gepflanzt. Bei der Save-the-World-Edition des SF-Detektivspiels Lacuna gehen wiederum 10 Prozent des Erlöses an Go Give One, eine Kampagne der WHO, die sich sich für die Finanzierung von Covid-Impfstoffen für ärmere Länder engagiert.