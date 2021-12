GamersGlobal Premium: Weitere Startseiten-Komfortfunktion

Inhalte nachladen konfigurieren

Teaser Seit unserem Relaunch Mitte September 2021 können registrierte User unsere neuen Contentboxen dauerhaft einklappen, Premium-User sie nach eigenem Gusto anordnen. Jetzt gibt es eine weitere Funktion.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Unsere Contentboxen bieten euch (als Premium-User) die Möglichkeit, euch die Startseite von GamersGlobal (bis auf die Highlights oben, also quasi unsere Titelthemen) nach euren Interessen zu strukturieren, indem ihr die Reihenfolge der Boxen ändert oder einige davon dauerhaft einklappt. Übrigens: Ihr könnt jederzeit durch Klick auf den Button "zurücksetzen" wieder die offizielle Redaktionsreihenfolge erhalten, also News vor Tests und so weiter.

Jetzt gibt es eine weitere Funktion, die euch als Premium-Userinnen das Leben erleichtern kann: Durch Klick auf "Weitere Inhalte laden" konntet ihr (wie jeder User) schon bislang jede einzelne Box erweitern. Je nachdem, wie viele oder wenige Inhalte ihr allerdings möchtet, hat unsere voreingestellte Nachlade-Zahl (die wir zudem auf Mobilgeräten halbieren, weil dort weniger Screen Space zur Verfügung steht) vielleicht nicht optimal passt.

Neben (mobil: unter) der Drag-and-drop-Liste für die Reihenfolge findet ihr im Premium-Reiter eures Profils nun noch den Punkt "So viele Inhalte will ich nachladen", mit den vier Einstellungen Default, +50%, +100% und +200%. Damit könnt ihr global das Nachladen anpassen (bevor ihr fragt: Pro Rubrik ist leider zum aktuellen Zeitpunkt nicht umsetzbar, ebenso keine Unterscheidung zwischen Mobil und Desktop).

Wer es genau wissen möchte:

Default lädt generell 6 Inhalte nach (mobil 3), bei News und PMs 12 (6), bei Steckbriefen 9 (4)

lädt generell 6 Inhalte nach (mobil 3), bei News und PMs 12 (6), bei Steckbriefen 9 (4) Mehr lädt stattdessen generell 9 (mobil 4) Inhalte nach, bei News/PMs 18 (9), bei Steckbriefen 14 (7)

lädt stattdessen generell 9 (mobil 4) Inhalte nach, bei News/PMs 18 (9), bei Steckbriefen 14 (7) Noch mehr: generell 12 (mobil 6), News/PM +24 News (12), Steckbriefe 18 (9)

generell 12 (mobil 6), News/PM +24 News (12), Steckbriefe 18 (9) Ganz viele: generell +18 (mobil 9), News/PM +36 (mobil 18), Steckbriefe +28 (mobil 14)

Viel Spaß mit der neuen Funktion – die es euch z.B. beim Newskasten ermöglicht, nach nur einem Klick mehr News (nämlich 15+18=33) zu überblicken, als auf der sagenumwobenen /allnews-Seite.