Uncharted Legacy of Thieves Collection erscheint am 28. Januar für PS5

Im September 2021 hatten Sony und Naughty Dog mit der Uncharted - Legacy of Thieves Collection eine Sammlung angekündigt, in der Uncharted 4 - A Thief‘s End (im Test, Note: 9.5), das ursprünglich 2016 für PS4 erschien, und die Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy (im Test, Note: 8.5) aus dem Jahr 2017 enthalten sein werden. Erscheinen wird das Paket auf PS5 und PC. Nun gibt es nicht nicht einen neuen Trailer, auch ein Release-Termin wurde genannt – zumindest für die Konsolenfassung. Ab dem 28. Januar 2022 könnt ihr die Abenteuer von Nathan Drake und Chloe Frazer auf der PS5 nachholen oder erneut spielen. Für den PC gibt es noch keinen Termin, hier ist lediglich von 2022 die Rede.

Weiter hat Sony im Playstation Blog einige Details zu den Überarbeitungen der Spiele auf PS5 bekannt gegeben. So werdet ihr zwischen drei Grafikmodi wählen:

Qualität: natives 4K mit angepeilten 30 Bildern pro Sekunde

Leistung: dynamisches 4K mit angepeilten 60 Bildern pro Sekunde

Leistung+: angepeilte 120 Bilder pro Sekunde bei Auflösung von 1080p

Abgesehen davon werden natürlich auch einige spezifische PS5-Features unterstützt. So sollen die Ladezeiten "fast sofortig" sein, außerdem wird 3D-Audio unterstützt. Dazu müsst ihr die neueste Systemsoftware installiert haben, um die Soundtechnik über die Fernsehlautsprecher zu nutzen. Alternativ könnt ihr auch Kopfhörer verwenden. Der Dualsense-Controller wird ebenfalls genutzt. So haben die Entwickler Vibrationen und adaptive Trigger angepasst, um euch in den Händen spüren zu lassen, wenn ihr einen Faustschlag landet oder an einem Seil schwingt.

Auch zu den Upgrade-Preisen hat sich Sony geäußert: Wenn ihr A Thief's End oder The Lost Legacy bereits besitzt, dann könnt ihr für 10 Euro aufrüsten. Wenn ihr nur eine Disc-Version habt, muss die PS4-Scheibe bei jedem Spielstart im Laufwerk liegen, um Zugriff auf die überarbeitete Fassung zu haben. Mit der digitalen Fassung der PS5 ist das natürlich nicht möglich. Solltet ihr die Spiele nur via Playstation Plus bezogen haben, so könnt ihr kein vergünstigtes Upgrade nutzen. Und wenn ihr die Legacy of Thieves Collection als Ganzes erwerben wollt, werden 49,99 Euro fällig. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.