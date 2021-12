PM: Details zur UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns, den neuesten Trailer zu UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection mit euch teilen zu können, das als Remaster für PS5 und erstmals in der Geschichte der Reihe auch für PC erscheint. Der kommende Titel beinhaltet die Singleplayer-Abenteuer aus dem preisgekrönten UNCHARTED 4: A Thief‘s End, in dem Nathan Drake widerwillig zu seinen alten Gepflogenheiten zurückkehrt, und UNCHARTED: The Lost Legacy mit Chloe Frazer, die sich von einer Antagonistin zur Heldin entwickelt hat und hier ihre erste Hauptrolle bekommt. UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection erscheint am 28. Januar für PS5. Für alle unter euch, die es nicht mehr erwarten können, die PC-Version in die Finger zu kriegen, haben wir bald neue Informationen zu den Systemvoraussetzungen und dem geplanten Erscheinungsdatum, also seid gespannt!

Natürlich haben wir das bombastische Action-Adventure-Erlebnis, für das diese beiden Blockbuster-Spiele bekannt sind, umfassend optimiert, um alle Vorteile aus den vielen bahnbrechenden Features der PlayStation 5-Konsole zu nutzen. Schauen wir uns das mal im Detail an.

Zunächst einmal – die Grafik-Updates. Hier seht ihr, aus welchen Optionen die Spieler wählen können:

*Erfordert ein kompatibles Display mit 120 Hz.

Dank der Leistungsfähigkeit der PS5-Konsole und fast sofortiger Ladezeiten steigt ihr schneller in die Action ein, als Nate oder Chloe ihre Waffen zücken können (was, falls ihr Chloe mal gegen eine Bande Söldner kämpfen gesehen habt, ziemlich schnell ist). Genießt räumliches 3D-Audio*, um immer genau zu wissen, woher die Schüsse kommen, und noch tiefer in die stimmungsvollen Umgebungen der beiden Spiele eintauchen zu können. In Hinblick auf das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers haben wir die Vibrationen und den Widerstand optimiert: Es hat sich noch nie so gut angefühlt, wenn man einen Geländewagen steuert oder einen Faustschlag landet und sich dann mit einem Seil in Sicherheit schwingt.

*3D-Audio über eingebaute Fernsehlautsprecher (Installation und Aktualisierung der neuesten Systemsoftware erforderlich) oder analoge/USB-Stereokopfhörer.

Die UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection wird für die PS5-Konsole als Disc und digital verfügbar sein. Hier könnt ihr digital vorbestellen.

Spieler, die UNCHARTED 4: A Thief‘s End, UNCHARTED: The Lost Legacy oder das Digital Bundle mit UNCHARTED 4: A Thief‘s End und UNCHARTED: The Lost Legacy erworben haben, können für 10 € ein Upgrade auf die digitale Version von UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection durchführen. Das Upgrade wird ab der Veröffentlichung am 28. Januar 2022 zur Verfügung stehen.

Besitzer einer PS4-Disc-Version müssen die Disc jedes Mal, wenn sie die digitale PS5-Version des Spiels herunterladen oder spielen möchten, in die PS5-Konsole eingelegen. Besitzer der Disc-Version des PS4-Spiels, die PS5 als Digital Edition ohne Laufwerk kaufen, können die PS5-Version nicht zum vergünstigten Preis erhalten.

PlayStation Plus-Mitglieder, die UNCHARTED 4: A Thief‘s End über ihr PlayStation Plus-Abonnement erhalten, haben keinen Anspruch auf das digitale PS5-Upgrade zum Preis von 10 €.

Beachtet bitte, dass die Multiplayer-Modi aus UNCHARTED 4: A Thief‘s End und UNCHARTED: The Lost Legacy nicht Bestandteil dieser neuen Collection sein werden.

PC-Spieler können UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection im Epic Store oder auf Steam auf ihre Wunschliste setzen. Und seid unbesorgt, bis 2022 werden wir wieder von uns hören lassen und mehr Informationen zur PC-Veröffentlichung preisgeben. Wir freuen uns sehr, neuen und wiederkehrenden UNCHARTED-Fans endlich diese beiden epischen Abenteuer näherbringen zu können.