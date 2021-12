PM: Serious Sam 4 beschert uns ab heute blutige Feiertage mit festlichem Gemetzel auf PS5 & XBOX SERIES X|S (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Serious Sam 4 beschert uns ab heute blutige Feiertage mit festlichem Gemetzel auf PS5 & XBOX SERIES X|S

Die besinnliche Zeit würde sich ohne offene Feindseligkeiten und einen Typen in schmutziger weißer Weste auf dem Bildschirm nicht richtig anfühlen. Daher lassen Croteam und Devolver Digital heute das kampfstarke Prequel Serious Sam 4 auf PS5 & Xbox Series X|S los. Spielerinnen und Spieler in aller Welt erhalten so ein feierliches Festmahl voller Einschusslöcher mit einer extraportion Chaos.

Die Menschheit wird belagert, während sich die ganze Macht von Mentals Horden über die Welt ausbreitet und das verwüstet, was von einer zerbrochenen und geschlagenen Zivilisation übrig geblieben ist. Der letzte verbliebene Widerstand gegen die Invasion ist die Earth Defense Force unter der Führung von Sam „Serious“ Stone und seinem schwer bewaffneten Trupp von Außenseiterkommandos.

Es ist an der Zeit, diese Alien-Arschgeigen bezahlen zu lassen!

