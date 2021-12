Gran Turismo 7: Porsche entwirft E-Sportwagen eigens für das Rennspiel

PS4 PS5

Am 4. März 2022 wird nach langer Wartezeit der nächste Teil der Gran Turismo-Reihe erscheinen. Rennspielfreunde dürfen in Gran Turismo 7 entweder auf der PS4 oder PS5 die Pisten unsicher machen, im Cockpit zahlreicher realer Boliden. Und wie Porsche in einem Interview mit GamesBeat nun eröffnet hat, wird der Luxusbolidenhersteller ein E-Auto eigens für das Rennspiel entwerfen.

Es ist eine Art Konzeptauto, vielleicht für das Jahr 2030 herum. Es hat also ein futuristisches Gefühl an sich. Aber wir wollten insofern realistisch sein, als dass wir nichts an dem Auto verbaut haben, das nicht realistisch wäre. Es ist ein vollständig elektrisches Auto, dabei aber ziemlich kompakt und wendig.

So Deniz Keskin, Director of Brand Management and Partnerships bei Porsche.