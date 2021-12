The Matrix Resurrections: Zweiter Trailer zum Kinofilm // Matrix-Techdemo

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ab dem 23. Dezember – wegen der COVID-19-Pandemie nicht wie geplant im Mai – wird The Matrix Resurrections hierzulande in den Kinos zu sehen sein. Im Science-Fiction-Actionfilm spielen abermals Carrie-Anne Moss (Trinity) und Keanu Reeves (Neo) die Hauptrollen, so wie auch schon im direkten Vorgängerfilm Matrix Revolutions aus dem November 2003 sowie in Matrix Reloaded (Mai 2003) und Matrix (1999). Realisiert wird der neue Film von der Regisseurin Lana Wachowski, die zusammen mit ihrer Schwester Lilly Wachowski auch schon für die vorherigen Filme verantwortlich war (siehe auch „die ‚Wachowski-Brüder‘ seien jetzt Schwestern“).

Zur bevorstehenden Fortsetzung der Matrix-Trilogie veröffentlichte Warner Bros. Pictures kürzlich den zweiten offiziellen Trailer. Dieser ist knapp drei Minuten lang und bietet wie üblich bei dieser Art von Videos eine Mischung aus kurzen Dialog-, Kampf- und Actionszenen. Eingebunden haben wir die deutsche Fassung, die englische Originalversion könnt ihr euch auf dieser YouTube-Seite anschauen.

Eine weitere Matrix-Neuigkeit bezieht sich auf Matrix Awakens, bei dem es sich um eine Techdemo für die Unreal Engine 5 handelt, die natürlich nicht weniger als „einen Blick in die Zukunft des interaktiven Geschichtenerzählens und des Entertainments“ ermöglichen soll (zum Teaservideo). Umgesetzt wurde „The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience“ – so die vollständige Bezeichnung – sowohl von Epic Games als auch Mitgliedern des Filmteams.

Verfügbar sein wird die Techdemo im Zuge der The Game Awards ab dem 9. Dezember ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S – der Pre-Download ist über die jeweiligen Stores auf playstation.com und microsoft.com möglich.