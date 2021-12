PM: Die PS Blog-Abstimmung für das Game of the Year 2021 hat begonnen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die PS Blog-Abstimmung für das Game of the Year 2021 hat begonnen! Die Preise werden ausschließlich von Spielern vergeben, also gebt eure Stimme ab, um eure PlayStation-Favoriten des vergangenen Jahres zu nominieren. Die 16 Kategorien würdigen das Beste für PlayStation aus dem Jahr 2021, sowohl für PS4, PS5 als auch PS VR, indem sie tolle Spiele, packende neue Charaktere, fantastische Soundtracks, grafische Showcases und vieles mehr zelebrieren.

Wie immer gelten für Kategorien und nominierte Titel gewisse Regeln. Dieses Jahr sind ein paar neue dazugekommen:

Die Abstimmung läuft ab sofort und endet am Dienstag, dem 14. Dezember, um 8:59 Uhr MEZ. Scrollt also gleich nach unten und klickt los! Wir sammeln die Ergebnisse und verkünden die Gewinner noch in diesem Monat.

Viel Glück allen Nominierten!