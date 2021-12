PM: Just Dance und Reebok kooperieren, um gemeinsam die Fitness für alle zu fördern (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 6. Dezember 2021 – Just Dance, die erfolgreichste Musikvideospiel-Marke aller Zeiten*, und Reebok, ein führender Designer und Vermarkter von Fitness- und Lifestyle-Schuhen und -Ausrüstungen, haben sich zusammengetan, um gemeinsam eine exklusive Just Dance Map zu kreieren. Inspiriert durch den Fokus beider Marken, gesunde Fitness durch Kollektivität zu fördern, soll die Map Menschen auf der ganzen Welt mit einer kraftvollen Choreografie herausfordern, die klassische Tanzstile und neuste Trends miteinander verbindet.

Just Dance und Reebok ermutigen die Menschen, aktiv zu bleiben und sich fit zu halten, ganz gleich, ob sie allein oder in der Gruppe trainieren wollen. Die Partnerschaft verdeutlicht nicht nur, wie sehr Fitness die Menschen verbindet und zusammenschweißt, sondern hebt auch die vielen Vorteile hervor, die Gesundheit und Wellness für Einzelpersonen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt mit sich bringen. „Die Spiele- und die Sportartikelindustrie haben viele Gemeinsamkeiten, wenn es um Werte und Ziele geht - Innovation, Kreativität, Entdeckergeist, Performance und der Wunsch, die Generation Z anzusprechen. Getreu unserem Markenmotto 'Life Is Not A Spectator Sport' haben wir uns für eine Partnerschaft mit Just Dance entschieden und fördern damit unser gemeinsames Ziel - Menschen zu bewegen und ihr Wohlbefinden zu fördern. Wir sind begeistert und freuen uns darauf, zu hören, was unsere Zielgruppe zu dieser unterhaltsamen und fesselnden Zusammenarbeit sagt”, erklärt Laurent Fricker, Reebok Senior Director Product.

Die in enger Zusammenarbeit beider Marken erstellte Map präsentiert den neuen Song „My Way" des puerto-ricanischen Hit-Duos Domino Saints, der die Menschen dazu ermutigt, ihren eigenen Weg zur Entfaltung ihres Potenzials zu finden. Vier Coaches, die von Kopf bis Fuß in Reebok gekleidet sind, animieren die Spieler dazu, die korrekten Bewegungen auszuführen und ihr Fitnessziel zu erreichen. „Mit Reebok zusammenzuarbeiten, lag für uns auf der Hand. Beide Marken sind tief im alltäglichen Leben verwurzelt und greifen Elemente aus Popkultur und Mode auf, sind aber in keiner Weise auf Videospiele oder Sport beschränkt. Wir sind begeistert, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, mit einer solchen Lifestyle-Marke zusammenzuarbeiten, und wir lieben die kraftvolle und frische Choreografie”, sagt Matthew Thomkinson, Just Dance Creative Director.

Und die Zusammenarbeit geht noch weiter: Inspiriert von der neuen Map, können Fans und Follower an einer TikTok-Challenge teilnehmen und damit die Ziele der Marken im Bereich Fitness unterstützen. Bei dieser Challenge sind Menschen aller Altersgruppen aufgerufen, zu zeigen, wie sie jeden Erfolg, ob groß oder klein, mit ihrem besten Tanzschritt feiern - über die Feiertage und darüber hinaus. Denn es ist an der Zeit zu beweisen, dass im Leben alles gefeiert werden kann.

