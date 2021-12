PM: Das sind die PlayStation Now-Spiele für Dezember (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Dezember könnt ihr mit PlayStation Now zwei Klassiker neu entdecken, mit meisterhaften Auftragsmördern kämpfen und Kreaturen mit beeindruckenden Gebissen kennenlernen. Mit Grand Theft Auto III: The Definitive Edition könnt ihr das erste 3D-Spiel von Liberty City neu entdecken, in Final Fantasy X/X-2 HD Remaster begibst ihr euch auf eine Mission, um Spira vor Sin zu schützen, im Puzzler John Wick Hex könnt ihr strategische Action im Gun-fu-Stil genießen und danach in der pfiffigen Arcade-Atmosphäre von Spitlings entspannen.

Hier ein paar Details zu den Spielen.

Erlebe das epische Open-World-Abenteuer, mit dem alles begann, ganz neu – mit Updates und umfassenden Verbesserungen, die diese bekannte Spielwelt mit nie dagewesener Detailtreue zum Leben erwecken. Zu den Verbesserungen gehören eine brillante neue Beleuchtung und Upgrades des Spielumfelds mit hochauflösenden Texturen. Überdies kannst du dich auf eine verbesserte Render-Distanz, an Grand Theft Auto V angelehnte Steuerelemente, darunter ein aktualisiertes Waffenrad und eine neue Radiosenderauswahl, verbesserte Mini-Maps mit optimierter Navigation für Wegpunkte auf der Route zu Zielen, aktualisierte Trophäen und vieles mehr freuen.

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition ist bis Montag, den 31. Januar, bei PlayStation Now erhältlich.

Erlebe zwei der größten Rollenspiele ihrer Zeit, die erstmals auf der PS2 erschienen sind und für ihre bewegenden Geschichten, liebenswerten Charaktere und unvergesslichen Abenteuer gefeiert wurden.

In Final Fantasy X verschlägt es dich nach Spira – eine Welt, die von dem übernatürlichen Monster Sin terrorisiert wird. Der Tempel von Yevon lehrt, dass das Monster eine physische Manifestation der Sünden der Menschheit ist und dass es durch das Befolgen der Lehren des Tempels und durch Buße ausgelöscht werden kann. Yuna, eine junge Frau aus Besaid, ist ein Medium und begibt sich auf eine Pilgerreise, um diesen Schrecken zu beseitigen. Tidus, ein junger Mann aus einer anderen Welt, schließt sich ihr als Leibwächter an. Während sie durch Spira reisen, um die Welt zu retten, kommen die Geheimnisse rund um Sin ans Licht. Final Fantasy X-2 kehrt zwei Jahre nach Beginn der Ewigen Stille in die Welt von Spira zurück. Nachdem Yuna ein geheimnisvolles, aber vertrautes Bild in einem Sphäroiden sieht, begibt sie sich als Sphäro-Jägerin zusammen mit ihren Freundinnen Rikku und Paine auf eine Reise um die Welt, um dieses Geheimnis zu lüften.

In diesem rasanten, actionreichen Strategiespiel spielst du den professionellen Hitman aus der mehrfach ausgezeichneten Filmreihe. John Wick Hex ist ein kampforientiertes Schachspiel, das als Videospiel zum Leben erweckt wurde. Während du durch die Hauptstory spielst, um neue Waffen, Anzugoptionen und Orte freizuschalten, steht dir eine einzigartige Auswahl an strategischen zeitbasierten Aktionen zur Verfügung. Mit jeder Waffe wird sich deine Taktik und Herangehensweise an das Spiel ändern. Die Munition ist begrenzt und wird realistisch simuliert – du musst also genau zum richtigen Zeitpunkt nachladen, um das meiste aus den Waffen herauszuholen, die du während deines Einsatzes sammelst.

Spitlings ist ein chaotisches Action-Arcade-Spiel für einen bis vier Spieler. Darin übernimmst du die Kontrolle über die Spitlings, die dem Spiel ihren Namen leihen: bezaubernde rechteckige Kreaturen mit Zähnen, die sie auf Blasen spucken oder zum Springen verwenden können. Dein Ziel ist leicht zu verstehen, aber schwer zu erreichen: Du musst alle Blasen auf dem Bildschirm platzen lassen! Wähle zwischen lokalem oder Online-Multiplayer-Modus oder nutze den Arcade-Modus für ein benutzerdefiniertes Spiel. Alles, was du noch benötigst, sind etwas Geduld – und Spucke.