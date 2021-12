PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Halo Infinite ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mit dem letzten Update wurde die Wertung von PCGames ergänzt.

Nach der Entlassung der langjährigen Redaktion von 4players.de mit der Begründung , das Magazin redaktionell nicht weiterzuführen zu wollen, erscheinen dort nun doch weiter Tests. Wir haben uns entschlossen, diese hier nicht aufzuführen.

In unserem Noten-Vergleich zu Halo Infinite führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Halo Infinite

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 87

v. 100 Gerade beim ersten neuen Teil seit sechs Jahren auf einer komplett neuen Konsolengeneration hätte ich mir gewünscht, dass 343 Industries zumindest versuchen würde all diejenigen wie mich etwas besser abzuholen, die auch zu Halo-Fans werden wollen. Das zumindest hätte in meinen Augen mehr gebracht als ihr Versuch eine "Open World light" zu schaffen, die sich eher wie Zeitverschwendung denn Zeitvertreib anfühlt. GIGA 8.0

v. 10 Ich gebe zu, ich war äußerst skeptisch beim Thema Open World in Halo. Ich bin nach wie vor der Meinung, es hätte die offene Spielwelt nicht gebraucht. Die Art, wie Entwickler 343 Industries sie in das Spiel integriert hat, funktionierte für mich dann aber doch. Schade ist nur, dass der Koop erst in einem halben Jahr nachgeliefert wird. Das gemeinsame Spielen würde der Open World eine ganz neue Bedeutung geben. PC Games /

Videogameszone.de

8.0

v. 10 Spannende Story-Ansätze, tolle Atmosphäre, klasse Musik, eine wunderschöne Open World und die beste, flüssigste Halo-Action, seit der Master Chief laufen kann. [...] Die uninspirierten Nebenaufgaben kann ich ja gerade noch verstehen, aber warum bitte gibt es keine interessanten NPCs auf dem Ring, mit denen man spannende Nebenhandlungen erzählen könnte? Spieletipps 80

v. 100 Insgesamt bin ich mit Halo Infinite zwar wirklich zufrieden, aber nicht immer glücklich. Mir gefallen der Semi-Open-World-Ansatz, die befriedigende Sound-Kulisse der Waffen und die schnippischen Kommentare meiner Gegner. Und ich bin froh, dass sich die Story nach dem überfordernden und gleichzeitig repetitiven Einstieg bei den Missionen zu einem Highlight aus Fragen und Antworten mausert. GamersGlobal 8.0

v. 10 In seinen besten Momenten ist Halo Infinite ein fantastisches Action-Feuerwerk mit abwechslungsreichen Waffen, etwas wenig Gegnertypen, knackiger Herausforderung an den Spieler und coolen Gadgets. Zugutehalten muss man den Entwicklern, dass sie mit der Open World immerhin Neues wagen. Blöd ist sowas immer nur dann, wenn die neuen Funken nicht so richtig zünden wollen.

Durchschnittswertung 8.1 *Zuletzt überprüft: 6.12.2021, 16:55 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.