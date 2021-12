PM: game-Verband verstärkt Marktforschung und digitale Kommunikation (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 6. Dezember 2021 – Der game – Verband der deutschen Games-Branche verstärkt sich in den Bereichen Marktforschung und digitale Kommunikation. So unterstützt Markus Wille als Referent Marktforschung seit Anfang Dezember den Verband, Marten Stübing ist seit Anfang November als Junior Social-Media-Referent tätig. Beide Positionen sind im Zuge des Umbaus der Organisationsstruktur im September entstanden. Markus Wille berichtet an Maren Raabe, Leiterin Politische Kommunikation, und ist für die Markt- und Meinungsforschung zuständig sowie die dazugehörige Arbeitsgruppe des Verbandes. Zudem unterstützt er das Team der Politischen Kommunikation auch bei Events und Analysen. Marten Stübing ist neues Mitglied im Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Martin Puppe und übernimmt hierbei Aufgaben in der digitalen Kommunikation rund um Website, Newsletter und Social-Media-Kanäle. Eine weitere Veränderung gibt es im Ressort Mitglieder von Ina Göring: Ab Dezember übernimmt der bisherige Team Assistent Florian Fels als Junior Referent Mitglieder die Elternzeitvertretung von Ines Harmuth.

„Marktdaten und Umfrageergebnisse sind zentrale Bausteine in der Arbeit des game. Sie zeigen den Erfolg der Games-Branche und welchen Stellenwert Computer- und Videospiele in unserer Gesellschaft einnehmen. Daher freue ich mich sehr, mit Markus Wille einen erfahrenen Marktforscher in unserem Team begrüßen zu können, der uns helfen wird, den dynamischen Games-Markt bestmöglich zu erfassen und eigene Formate wie das game Branchenbarometer weiterzuentwickeln“, sagt Maren Raabe, Leiterin Politische Kommunikation.

„Ob Website, deutscher und englischer Newsletter oder die verschiedenen Social-Media-Kanäle von Twitter bis Twitch: Wir haben unsere digitalen Kommunikationskanäle stetig ausgebaut. Mit Marten Stübing haben wir nun einen Junior Social-Media-Referenten gefunden, der die Weiterentwicklung unserer digitalen Kanäle weiter vorantreiben wird“, sagt Martin Puppe, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele.

