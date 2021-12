Die Young: Survival-Abenteuer derzeit kostenlos und DRM-frei erhältlich

PC XOne PS4

Der italienische Spiele-Distributor Indiegala ist hauptsächlich für den Verkauf von Spiele-Bundles bekannt. Dies macht er nun seit bereits zehn Jahren und verschenkt anlässlich dieses Jubiläums das Survival-Action-Spiel Die Young. Es handelt sich dabei um eine Eigenentwicklung, schließlich versucht sich Indiegala seit einigen Jahren auch als Publisher und Entwickler.

Wie bereits bei den zuvor kostenlos angebotenen Spielen auf Indiegala müsst ihr dort registriert sein, um auf den über 8 GB großen Download zugreifen zu können. Ihr erhaltet keinen Steam-Key oder ähnliches, sondern entpackt den Download einfach direkt in einen Ordner auf eurem Windows-PC. Von dort könnt ihr das Singleplayer-Spiel ohne Kopierschutzmechanismen direkt starten. Danach befindet ihr euch in einer Open World und steuert in der Ego-Perspektive ein junges Mädchen über eine mysteriöse Mittelmeer-Insel, auf der ihr von unangenehmen Zeitgenossen gejagt werdet und von der ihr entkommen müsst.

Die Steam-Rezensionen gelten dort mit derzeit 80 % positiven Bewertungen als "Sehr positiv". Falls ihr euch trotzdem noch nicht sicher seid, ob das Spiel etwas für euch ist, könnt ihr euch unter dieser News mit dem offiziellen Gameplay-Trailer noch einen näheren Einblick verschaffen.