GOG: Drei SSI-Klassiker-Titel neu im Spiele-Katalog

Auf CD Projekts Spiele-Plattform GOG wurde kürzlich mit drei Titeln aus dem umfangreichen Spiele-Portfolio von SSI (Strategic Simulations Incorporated) das Angebot an erhältlichen Klassiker-Games prominent erweitert. Der einstige amerikanische Entwickler und Publisher mit Fokus auf Strategie-, Taktik- und Rollenspiel-Titel (unter Leitung von Gründer Joel Billings) ist bei Spielern vor allem für die Panzer General-Serie, die Eye of the Beholder-Reihe (zum User-Artikel) oder die legendäre SSI-Gold-Box-Reihe bekannt.

Folgende drei Titel von SSI sind neu im GOG-Katalog:

Questron 2

Sword of Aragon

Wizard's Crown

Questron 2 erschien im Jahr 1988 für PC, Apple2, C64, Amiga und Atari ST und ist ein Einzelheld-Rollenspiel. Der Nachfolger von Questron aus dem Jahr 1984 wurde seinerzeit von Westwood Associates (später besser bekannt als Westwood Studios) für PC portiert. Während ihr auf der Weltkarte und in Städten mit eurem Charakter in der 2D-Ansicht reist und kämpft, wechselt ihr beim Betreten eines Dungeons in eine stimmige 3D-Darstellung, die für mehr Atmosphäre während des Erkundens sorgt.

Bei Sword of Aragon, dessen Release ebenfalls im Jahr 1988 stattfand (für PC und Amiga), handelt es sich um einen epischen Fantasy-Strategie-Titel aus dem 4X-Genre. Als junger König eines Reichs hebt ihr nach der Verteidigung eurer Hauptstadt Truppen aus, heuert Helden an und tragt in rundenweiser Manier Schlachten gegen eure Gegner aus. Ihr schließt zudem Bündnisse, erobert Städte auf der Karte, um am Schluss der Kampagne die Herrschaft über den gesamten Kontinent zu erlangen. Eure Truppen und Helden könnt ihr wie in einem RPG mit neuer Ausrüstung ausstatten oder mächtige Zauber lernen lassen, was der Komplexität des Titels zugute kommt.

Wizard's Crown (erschienen 1986 zuerst für Apple 2 und C64, PC und Atari ST folgen 1987) ist unter RPG-Kennern für seinen knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt. Das Gruppen-RPG schickt eure Party aus acht Abenteurern auf die heroische Suche nach der Krone eines Zauberers, bei der ihr euch in zahlreichen Gefechten gegen Monster und andere Gegner beweisen müsst. Das detaillierte, rundenbasierte Kampf-System bot für seine Zeit eine immense Fülle an taktischen Optionen und gilt als eine Art "Blaupause" für den optisch verfeinerten Combat-Screen des späteren und ersten Gold-Box-Titels Pool of Radiance.

Die beiden Titel Questron 2 und Wizard's Crown könnt ihr momentan noch mit einem Launch-Rabatt von 20 Prozent für jeweils 3,99 Euro (statt 4,99 Euro) einzeln erwerben, während für Sword of Aragon mit demselben Rabatt noch 4,79 Euro (statt 5,99 Euro) fällig werden. Im Dreierpack kosten euch die genannten Titel insgesamt 12,77 Euro.