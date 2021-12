Weihnachtsaktion 2021

Es ist wieder soweit

Teaser Alle Jahre wieder... halten wir den Klingelbeutel auf: Wenn ihr uns Taler hineinwerft (in der Oldschool-Währung "Euro"), könnt ihr uns Hardware-Anschaffungen finanzieren und euch Inhalte freischalten.

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu – das heißt für die Redaktion GamersGlobal, dass noch viel zu tun ist. So bereiten wir seit einigen Wochen die Feiertage-Verlosung 2021 vor, die an Weihnachten starten wird und wieder jeden Tag einen hochwertigen Preis (Hardware oder Spiele-Paket) enthalten wird. Wir basteln an Übersichten zu den „Besten Spielen“ zu bestimmten Plattformen sowie natürlich am großen Artikel „Die Top-Spiele 2021“. Und nicht zu vergessen: Noch in diesem Jahr soll unsere Doku zu King Art erscheinen, für die wir zu zweit zwei Tage in Bremen waren und viele Interviews geführt haben. „Mini-Doku“ (wie in der Weihnachtsaktion vor einem Jahr ausgelobt) trifft den Aufwand dahinter längst nicht mehr, es werden auch nicht nur 15 bis 20 Minuten…

Mit deren Veröffentlichung wird die letzte ausgelobte Gegenleistung der letztjährigen Weihnachtsaktion erfüllt sein – aber auch sonst waren wir 2021 fleißig. Wir haben die Zahl unserer (Indie-) Tests erhöht, das Format Redi Rumble weiterentwickelt und mehr Viertelstunde-Videos gebracht als je zuvor. Zudem wurden die Fotos des Monats in Frequenz und Quantität erhöht (sie wurden zu Jahresbeginn vom PDF-Magazin-Feature zur Online-Rubrik). Gleiches gilt für das Editorial. Wir haben so viele Twitch-Events gemacht wie nie zuvor und, nicht zu vergessen, einen aufwändigen Website-Relaunch erdacht und gestemmt: Unsere konfigurierbare Startseite ist ziemlich einzigartig für vergleichbare Magazine. Uns ist es zudem gelungen, mit mehreren Premium-Aktionen den Rückgang unserer Abonnentenzahl zu stoppen.

Wir stehen 2021 finanziell nicht schlecht da, vor allem wegen der gestiegenen User-Einnahmen, aber auch aufgrund unseres Videosponsorings und regelmäßiger Einnahmen durch Auftragsarbeiten für eMedia und Nintendo. Ein großer Wermutstropfen ist allerdings das Zusammenbrechen unserer Anzeigenumsätze seit dem Relaunch im September – im Vergleich zum Vorjahr fehlt uns hier ein deutlich vierstelliger Betrag. Auf der anderen Seite haben mehrere erfolgreiche Letsplays in Verbindung mit nach wie vor sehr geringen Reisekosten diesen Rückgang aufgefangen. Ebenfalls kompensieren konnten wir, dass wir „wegen Corona“ wiederum Kosten hatten, die noch vor zwei Jahren in keiner Planung aufgetaucht wären, namentlich Verbrauchsgüter (neue Luftfilter für die 2020 angeschafften Geräte, Masken, Schnell-Tests), aber teils auch Hardware.

Zusammengefasst: Super geht es uns zwar auch 2021 nicht, ihr bekommt ja mit, wie mühsam wir um einzelne Premium-User kämpfen. Uns steht aber, anders als im einen oder anderen Vorjahr, nicht das Wasser bis zum Hals – der Dank dafür gilt der besten Community der Welt!

Euer Dankeschön, unsere Dankeschöns

Wie jedes Jahr machen wir auch 2021 eine Weihnachtsaktion, in der ihr uns, wenn ihr denn wollt, noch mal ein monetäres „Dankeschön“ senden könnt oder auch als "Nur-Leser" zur FInanzierung der Website beitragen könnt. Und wir bedanken uns fürs Danke mit einem weiteren Danke, nein, mit gewissen redaktionellen Zusatzleistungen und Spaßangeboten.

Wir machen das, was wir machen, als Beruf, wir sind kein gemeinnütziger Verein – wenn ihr also am Jahresende spenden wollte, um Notleidenden zu helfen, seid ihr hier falsch (aber z.B. dort richtig). Wenn ihr für GamersGlobal spendet, unterstützt ihr damit eine unabhängige Spieleredaktion, nicht mehr, nicht weniger.



Und ihr schaltet zusammen mit den ganzen anderen Spendern die folgenden Dankeschöns (für die Pragmatiker unter euch: Gegenleistungen) frei – übrigens mehr als je zuvor, weil wir die Hardware-Anschaffungen dieses Mal nicht als Ziele inkludieren, sondern nur getrennt aufführen. Wir haben zudem die Zielsumme für dieses Jahr reduziert (2019 betrug sie 25.000 Euro, erreicht wurden 20.800; 2020 betrug sie 24.000 Euro, erreicht wurden 25.500).



GG-WEIHNACHTSAKTION 2021 Am Baum hängen 1045 € [22.000 €]: Die Redaktion 2022 – In der Doku nehmen wir euch. mit in unser Büro, in die Home Offices und (hoffentlich) auch zu Besuchen. [20.000 €]: Retro-Letsplay-Serie (1.Q. 2022) – Jörg und andere Freiwillige spielen 6 Folgen lang echte C64-Klassiker (je mind. 30 Minuten). [18.000 €]: Multiplayer-Event (2022) –Die Redaktion spielt einen von drei Titeln mit interessierten Usern im Multiplayer-Modus (Spender-Wahl). [16.000 €]: Serienliebe à la Carte (2022) – Ein liebevolles Serienliebe-Video zu entweder Zelda (3D), Elder Scrolls oder Deus Ex (Spender-Wahl). [14.000 €]: Langer lästert (Januar) – Jörg berichtet von seinem (Spiele-) Jahr 2021, und was ihm sonst noch so quer im Magen liegt. [12.500 €]: Nemesis-Video #3 (Dezember, wenn bis 20.12. erreicht): – Toppt Hagen in Golfing Over It seinen Run in Getting Over it? (Spender-exklusiv) [11.000 €]: Die Koch-Galerie (2022): Eine Galerie+, in der Dennis, Hagen und Jörg je eine ihrer Leibspeisen zubereiten (ernst gemeint, mit Rezepten!). [9.500 €]: Twitch-Event zum Spielejahr 2022 (Januar) – Wir schauen wieder in den Kaffeesatz und diskutieren mit euch unsere Favoriten. [8.000 €]: Nemesis-Video #2 (Januar) – Jörg spielt den unfairen From-Software-Titel King’s Field 4 und verewigt das als Video (Spender-exklusiv). [6.500 €]: Retro-Reality-Check – Dennis überprüft seine eigene Nostalgie mit entweder Halo 1, Tony Hawk 3 oder Super Mario 64 (Video, Spender-Wahl). [5.000 €]: Blind Date (Januar) – Hagen macht einen User-Check zu einem komplett zufällig ausgewählten neu erschienenen (Nicht-AAA-) Steam-Spiel. [4.000 €]: Nemesis-Video #1: (Dezember) – Dennis spielt Blood Rayne Revamped auf Hart, die besten Szenen seht ihr (Spender-exklusiv). [3.000 €]: Das Wort zu Neujahr (1.1.22) – Die launige oder bedeutungsschwangere Audio-Ansprache des Chefredakteurs. (Spender-exklusiv). [2.000 €]: Bleigießen mit der Redaktion (31.12.) – ein (vorgefertigtes!) Video mit tiefenpsychologischem Assoziieren. [1.000 €]: Weihnachtssingen (24.12.) – ein weiteres Mal zerstören wir sowohl euren Farben- als auch Gehörsinn! Bis zur nächsten Kugel: 955 €

Medaillen und Topspender, was heißt „Spender-Wahl“?

Wenn oben „Spender-exklusiv“ steht, sehen oder hören den Inhalt wirklich nur Spender. Das ist nur bei einigen Dankeschöns der Fall, soll aber aus unserer Sicht sein. Wenn oben „Spender-Wahl“ steht, so dürfen die Spender über den jeweiligen Inhalt abstimmen, sehen können den fertigen Beitrag dann alle User von GamersGlobal.

Natürlich gibt es auch wieder schöne Medaillen für euch (verbunden mit Bonus-GGG) sowie die Top-Spender-Gruppen-Auszeichnung in drei Stufen (Top 50, Top 100, Top 200). Und für die 10 obersten Top-Spender überlegen wir uns wieder kleine Spezial-Joker, wie beispielsweise die Skype-Teilnahme an einer Redkonf, die Wahl einer Stunde der Kritiker (auf Wunsch inklusive Schreiben der Cutter’s Comments) oder Auswahl eines Tests, den wir sonst nicht machen würden. Das Prozedere ist aber dieses Mal ein anderes als gewohnt: Der Top-Spender Nummer 1 sucht sich im Januar aus unserer Liste seinen Lieblingsjoker aus, dann Top-Spender Nummer 2 unter den verbliebenen seinen, und so weiter!

Was wir mit dem Geld vorhaben

Update unserer Home Offices, um der Realität „auch 2022 wird uns Corona beeinträchtigen“ zu begegnen. Allgemeine Modernisierung unserer Schnitt-Hardware. Ausbau unserer Video-Fähigkeiten für insbesondere Dokus.

Mit dieser Weihnachtsaktion wollen wir größere Hardware-Anschaffungen finanzieren, die wir uns „aus dem laufenden Betrieb“ nicht leisten können. Wie immer geht es um langfristige Entscheidungen, mit denen wir unsere Schlagkraft erhalten oder sogar noch erhöhen wollen. Dieses Mal gibt es drei Schwerpunkte:

Um diese News nicht aufzublähen, haben wir die Erläuterungen und Kostenzusammensetzung zu den einzelnen Punkte in diesen Erklär-Artikel ausgelagert, dort können sie auch sehr gerne mit uns diskutiert und hinterfragt werden.

Hier schreiben wir nur die Kosten für die drei Punkte hin: 1) und 2) kommen zusammen auf etwa 5.400 Euro und 3) auf rund 5.500 Euro. Was, wenn diese Summe nicht erreicht wird? Dann passen wir unsere Anschaffungen an, wobei zuerst Punkt 3) gekürzt oder zurückgestellt wird. Was, wenn die Summe übererfüllt wird? Dann freuen wir uns über die zusätzlichen Einnahmen – für die wir uns ja auch mit zahlreichen Gegenleistungen bei euch bedanken – und werden sie nicht verprassen, sondern sinnvoll nutzen. Beispielsweise stehen wir dieses Jahr auch deswegen relativ gut dar, weil die letzte Weihnachtsaktion „überfüllt“ wurde.

Was ist mit dem Social-Media-Restgeld aus der Weihnachtsaktion 2020?

In der letzten Weihnachtsaktion gaben wir an, 9.000 Euro des gespendeten Geldes für eine Social-Media-Offensive mit eigener (Werkstudenten-) Stelle für sechs Monate verwenden zu wollen. Von der Summe wurden inklusive Begleitkosten knapp 2 Monate verbraucht und, wie aufmerksame Beobachter mitbekommen haben, letztlich in den Sand gesetzt. Wir haben zwar intern weiter an der Social-Media-Strategie gearbeitet und nach Autoren gesucht, aber letztere nicht gefunden. Die Umsetzung unserer eigenen Ideen („Insta-Tests“) haben wir zugunsten des Website-Relaunches zurückgestellt. Bis auf die - von Usern umgesetzten – Steam-Kuratoren-Reviews war unsere Social-Media-Offensive 2021 ein ziemlicher Reinfall, und wir wollten dem guten Geld nicht noch schlechtes hinter her werfen.

Vom Geld sind noch etwa 6.500 Euro übrig. Wir werden zu Beginn des Jahres 2022 beratschlagen, wie wir weitermachen in Sachen Social Media. Einen Werksstudenten werden wir nicht neu einstellen. Das aktuell wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir uns von dem Geld regelmäßige News einkaufen, statt einen freien Social-Media-Autoren zu beschäftigen – das dürfte der Website mehr Zulauf bringen, was ja Sinn der ganzen Sache war. In Abhängigkeit vom Erfolg des diesjährigen Crowdfundings schaffen wir aber auch beides. Und klar, die Insta-Tests kommen...

Die Weihnachtsaktion 2021 läuft bis zum 31.12.2021 18:00 Uhr (Überweisungen werden noch bis 4.1.22 nachträglich eingetragen). Mit den folgenden Bezahlmedaillen könnt ihr mitmachen, gerne auch mehrmals (die Medaillen zeigen die Anzahl). Beachtet bitte, dass ihr zwar unregistriert spenden könnt, wir euch aber nur dann Medaillen zuteilen können, wenn ihr beim Spenden eingeloggt seid.

Vielen Dank!

Ohne eure Unterstützung gäbe es GamersGlobal nicht – vielen Dank dafür. Wir freuen uns schon jetzt auf ein weiteres Jahr mit euch!