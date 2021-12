Hardware-Erläuterungen zur Weihnachtsaktion 2021

Für alle, die es genau wissen wollen

Teaser Diese News enthält quasi das Kleingedruckte zur aktuellen Weihnachtsaktion und erläutert genau unsere Hardware-Anschaffungs- beziehungsweise Umverteilungspläne, solltet ihr uns sie finanzieren.

Trotz besten Bemühens ist auch die Weihnachtsaktion 2021 wieder ein ziemliches Textmonster geworden – aber wir wollen eben genau erklären, was euch erwartet. Um den Text nicht noch weiter aufzuplustern, haben wir hier die Erläuterungen zu unseren Plänen, was mit eurem Geld (oder einem Teil davon, je nach Spendenhöhe am Ende) passieren soll. Wenn ihr diese kommentieren oder hinterfragen wollt, ist unter dieser News der richtige Platz dafür.

1.) Erläuterung Home-Office-Upgrades

Vorweg: Durch unsere Home Offices wirkt manche unserer Hardware-Ausstattungen mittlerweile doppelt-gemoppelt – aber was wäre die Alternative? Manche Dinge müssen nach wie vor im Büro aufgenommen werden, also muss es im Büro einen potenten Schnittrechner geben. Zumal das Daten-nach-Hause-schaufeln seinerseits mit Aufwand und Zeitverlust verbunden ist. Außerdem scheint es uns wahrscheinlich zu sein, dass in den nächsten Monaten auch die Redaktion GamersGlobal von einem der Themen „Lockdown“ oder „Quarantäne“ betroffen sein könnte – dann haben wir schlicht keine Wahl, wo wir arbeiten wollen.

Da Punkt 1, Home-Office-Upgrades, und Punkt 2, verbesserte Hardware-Ausstattung, eng zusammenhängen, erläutern wir den Großteil der Anschaffungspläne bei Punkt 2. Bleibt die Anschaffung eines weiteren Spielszenen-Capture-Geräts – aktuell arbeiten wir mit einem Atomos Ninja V, einem Atomos Shogun Inferno und einem Elgato-4K-USB-Gerät. Da gerade das Testen von Spielen problemlos im Home Office stattfinden kann, hätten wir gerne je ein gutes Capture-Gerät fürs Büros, für Dennis und für Hagen. Deshalb wollen wir ein zweites Atomos Ninja V anschaffen (das Elgato bleibt für Twitch-Streams im Büro im Einsatz), macht 600 Euro.



2.) Erläuterung Hardware-Modernisierung

In Sachen Spieletests sind wir dank zweiter Mittelklasse-PCs und eines RTX3080-Rechners sowie den privat wie auch im Büro vorhandenen Spielekonsolen für 2022 sehr gut aufgestellt, auch die wichtigsten VR-Brillen liegen uns in halbwegs aktuellen Varianten vor. Allerdings müssen wir auch an die Weiterverarbeitung denken.

Aktuell haben wir drei Schnittsysteme im Büro: iMac 2018 + RAID im Videoraum, Mac Mini + RAID im Chefbüro, iMac 2012 im Hauptbüro, ein privates Macbook Pro 2015 bei Dennis, ein 2020 gebraucht gekauftes Macbook Pro 2015 bei Hagen. Jörg hat außerdem seit dem Frühjahr ein eigentlich fürs Texte-Redigieren/Schreiben gekauftes Einstiegs-Macbook-Air mit M1-Chip, das sich mit (wenngleich zu kleinem) 1-TB-Thunderbolt-NVMe-SSD als erstaunlich potent auch für den Videoschnitt erwiesen hat – je nach Aufgabe liegt es teils vor unseren beiden großen, Intel-basierten Mac-Systemen (beispielsweise entstand die The Ascent-Viertelstunde darauf).

Der 2012 iMac ist außer für einfache Video- sowie Podcastschnitte nicht mehr zu gebrauchen, das OS nicht mehr aktualisierbar und die Final-Cut-Version nicht mehr kompatibel. Die 2015er Macbook Pros können zwar noch zum 4K-Videoschnitt benutzt werden, aber nur mit deutlichen Einschränkungen: Das nötige Umwandeln in Proxy-Dateien (damit beim Schnitt nicht mit 4K gerechnet werden muss) kostet Zeit und Speicherplatz, das Arbeiten mit Effekten (Farbanpassungen, Greenscreen, Einblendungen) macht keinen Spaß, und das Rausrendern dauert um ein Vielfaches länger. Konkret haben wir bei einer 33minütigen 4K-SdK gemessen: 2 Stunden 40 Minuten statt ca. 40 bis 60 Minuten auf den neueren Systemen. Gleichzeitig merken wir bei letzteren, dass sie bei aufwändigeren Videos wie Technikvergleichen oder einer vielspurigen, nachbearbeiteten Doku (wie aktuell zu King Art) sehr gerne performanter sein dürften. Ob man z.B. auf die Entrauschung eines einminütigen Teil-Clips 15 Minuten (das schafft unser aktuell bester Mac) oder vielleicht nur 10 Minuten oder gar 5 Minuten warten muss, oder ob das Begradigen eines Clips 1 Minute dauert oder 2, macht auf Dauer einen enormen Unterschied.

Aber auch für die normale Schnittarbeit gilt: Während so ein Mac rendert, kann man nicht viel anderes mit ihm machen, und nicht immer passt eine kleinere Aufgabe in die Wartezeit rein. Und wenn Videos langsamer rausrendern, heißt das manches Mal für euch, dass sie später erscheinen, und für uns, dass der Arbeitstag nicht pünktlich endet, sondern wir noch mal später am Abend kurz an den Mac zurückkehren müssen, und sei es per Fernwartungssoftware von zuhause aus. Objektive Kosten in Minuten: überschaubar. Subjektive Kosten in Sachen „der Arbeitstag endet nie“: sehr hoch.

Unser Upgrade-Plan ist nun folgender:

Home Office Dennis: erhält den aktuell bei Jörg stehenden MacMini + Breakout-Box + 20-TB-RAID + 1TB-NVMe (als externes Boot- und System-Laufwerk, via Thunderbolt 3 angeschlossen – die interne 128-MB-SSD war 2019 am falschen Ende gespart…). Kosten: 0 Euro. Home Office Hagen: erhält Jörgs vorhandenes Macbook Air 2020 mit neuem 4-TB-NVMe-Thunderbolt-Laufwerk. Kosten: 0 Euro. Für das MBA 2020 kaufen wir einen WD_Black_SN750 4TB NVMe-Riegel, da dieser sowohl nach Füllung des Caches performant bleibt als auch bei großem Füllstand. Das schmutzige Geheimnis vieler NVMe-Speicher ist, dass sie oft schon ab 25 Prozent Belegung deutlich an Schreib-Performance einbüßen. und ab etwa 50 bis 75 Prozent Belegung auf Festplatten-Niveau absacken. Wir erwarten nicht, dass die theoretisch möglichen Lese/Schreibwerte erfüllt werden, wären aber dank TB3-Anbindung mit etwa 1.200 MB/s realer Schreibleistung und 2.400 MB/s realer Leseleistung zufrieden – also auch beim Kopieren von z.B. 500 GB, während das Laufwerk schon halb gefüllt ist. Der Riegel kommt in eine Thunderbolt-3-NVMe-Enclosure, die etwa 150 Euro kostet. Zusammen kommt Hagens neues Arbeitslaufwerk auf etwa 900 Euro. Videoraum: behält den iMac 2018, aber mit dem großen 48TB-RAID, das aktuell bei Jörg steht. Wir werden es vermutlich von RAID6 auf RAID5 umformatieren, sodass die Kapazität auf 56TB steigt, prüfen aber auch noch mal RAID10 als Variante, die Kapazität wäre dann "nur" 32 TB. Kosten: 0 Euro. Hauptbüro: Der iMac 2012 wird an Benjamin Braun verliehen. Der hat bislang den iMac 2010, der aber aktuell beim Rausrendern eines 4K/60fps-Videos (zu Grid Legends) sage und schreibe über 20 Stunden brauchte. Ohne Versandkosten kostet dieses Upgrade: 0 Euro. Hauptbüro: Um dennoch einen Schnitt-Arbeitsplatz (für Podcasts oder Notfälle) zu haben, kommt Hagens vorhandenes Macbook Pro 2015 hierhin. Chefbüro & Home Office Jörg: Erhält neu zu kaufendes Macbook Pro 2021 (14 Zoll, 10 M1-Pro-Cores, 16 M1-GPU-Cores, 16 GB RAM, 1 TB RAM). Dieses Modell stellt unter den von 2.250 Euro bis 6.839 Euro reichenden aktuellen MacBook Pros aus unserer Sicht den Preis-Leistungs-Sweet-Spot dar. Real-World-Benchmarks zufolge sollte dieses Modell bei Final Cut Pro fast doppelt so schnell performen wie unser MacMini oder iMac 2018! Kosten für diese Konfiguration: 2.750 Euro. Die 1 TB große interne SSD des neuen MacBooks dient für die Software und als FCPX-Cache, als eigentliches Arbeitslaufwerk stecken wir noch ein 4-TB-NVMe zusammen – darauf passt auch eine komplette größere Doku samt Rohdateien. Ausstattung & Kosten wie bei Hagen: 900 Euro. Da Jörg das neue Macbook Pro quasi täglich zwischen Büro und Home Office hin und hertragen wird, schließen wir für das Gerät zudem AppleCare+ für drei Jahre ab: 280 Euro.

Macht alles zusammen 4.830 Euro. Zusatzkosten wie ein Thunderbolt-Hub oder eine Schutzhülle finanzieren wir aus dem laufenden Betrieb.

3.) Erläuterung bessere Kamera

Wir wollten bereits 2021 stärker auf Dokus setzen. Erstens, weil es sich dabei um hochwertige journalistische Inhalte handelt, die nicht jedes Magazin aus dem Ärmel schüttelt. Zweitens, weil wir so zusätzliches Geld verdienen können. Ziemlich viel Geld sogar.



Die Anfang 2018 angeschaffte Panasonic GH5 (nebst Objektiven) hat sich bei etlichen Projekten (wie Japan-Dokus 2018, Die Geschichte der GDC) bewährt. Seit 2020 dient sie überwiegend als Kamera für SdKs, Twitch-Events und Letsplays sowie zum Fotografieren. Jetzt bei der Doku zu King Art kam sie wieder zum Einsatz – mit sehr schönem Ergebnis. Doch wir hatten den Luxus, relativ viel Zeit und Manpower vor Ort zu haben und so kontrollierte Aufnahmesituationen herstellen zu können. Damit ließen sich die Schwächen der GH5 gut ausgleichen, als da insbesondere wären: starkes Rauschen in weniger hellen Situationen, erratisch pumpender Autofokus und nicht-intuitive Bedienung. Gerade die unselige Recording-Anzeige der GH5 hat schon oft zu verlorenen Aufnahmen geführt – so scheiterte deswegen bei den Japan-Dokus die spontane Aufnahme der beeindruckenden Performance eines Anzugträgers am Bullethell-Automaten vor größerem Publikum.



Der zweite Punkt ist die Bildqualität: Die GH5 boxt in Sachen 4K und Schärfe seit 2017 über ihrer Preisklasse, aber eben erstens nur, wenn man die Zeit und Kompetenz hat, alles richtig einzustellen. Zweitens ist die Technik in den letzten Jahren nicht stehen geblieben. Neuere Kameras haben bessere Processing-Engines und ausgereiftere Features in Sachen Komfort, Einstelloptionen, WLAN-Steuerung und Co.

Diese Punkte treffen alle auf die Ende 2020 erschienene Sony Alpha 7s III zu. Sie bietet unter anderem einen erweiterten ISO-Bereich bis 409600), einen Dynamikumfang von real etwa 13 Stufen und nimmt 4K mit 120p auf. Sie nutzt einen Vollformat-Sensor (36x24mm) statt des 4/3-Sensors (17x13mm) der GH5. Einfach gesagt: größerer Sensor bei ungefähr gleicher Pixelzahl = bessere Lowlight-Fähigkeiten. Die Sony a7s III ist fast doppelt so teuer wie damals die GH5 und damit im unteren Profi-Segment angesiedelt. Nur für den Body und unser Wunsch-Objektiv Sony SEL24105G OSS werden wir 5.100 Euro benötigen. Weitere 400 Euro veranschlagen wir für neue Speicherkarten (wir benötigen acht V60-taugliche 128-GB-UHS-II-Karten, vier davon sollen als Backup im zweiten Karten-Slot dienen). Wobei zusätzlich die lichtstarke Festbrennweite des Sony SEL35F18F für ca. 500 Euro sehr praktisch wäre – diese Anschaffung machen wir vom Erfolg des Crowdfundings abhängig.

Für 2022 hätte Jörg gerne eine Kamera, die auch im Einzelkämpfer-Szenario verlässlich performt, die eine sehr gute Lowlight-Performance zeigt, einen sehr guten Autofokus hat und die klar vermittelt, ob sie gerade aufnimmt oder nicht. Und das gerne auf höherem Bildniveau inklusive echter 10-Bit-Farbfähigkeit (das erhöht die Farbtiefe, was mehr Optionen bei der nachträglichen Verbesserung/Rettung von suboptimalen Aufnahmen ermöglicht).Das ergibt zusammen je nach Crowdfundingerfolgoder 6.000 Euro. Zusatzkosten (weitere Akkus, Akku-Ladegerät, Kamera-Cage, Filter, Backup-Karten) werden wir aus dem laufenden Betrieb finanzieren.

Die GH5 werden wir als Zweitkamera behalten, und auch das neue Prachtstück würde natürlich nicht nur bei Dokus eingesetzt – auch das Vorführen einer neuen Konsole oder von Nintendo-Gummibärchen dürfte in Zukunft davon profitieren, wenn wir eine Kamera mit funktionierendem Autofokus haben. Aber der Hauptgrund für die teure Anschaffung sind klar die geplanten Dokus.

Aber Dokus interessieren mich nicht!

Natürlich findet nicht jeder Spieleseiten-Unterstützer Dokus interessant und fragt sich, wieso wir sie machen. Antwort: Mit solchen Leuchtturm-Projekten kann GamersGlobal seinen Qualitätsanspruch besser verdeutlichen als mit noch so fleißigen Tests, die von GG-fernen Usern erfahrungsgemäß nur allzu oft auf die Wertung reduziert werden. Zweitens waren unsere Dokus in den Jahren 2017 bis 2019 wichtige Einnahmequellen für uns; die Japan-Dokus 2018 setzten bis heute fast 33.000 Euro um (es gibt bis heute immer noch vereinzelt Käufe via japandoku.de). Für 2022 wollen wir, trotz zu erwartender weiterer Corona-Komplikationen, wieder zum alten Doku-Fleiß zurückkehren.



Wenn euch unsere bisherigen Dokus nicht interessieren, haben wir vielleicht noch nicht das richtige Thema für euch gefunden – für 2021 angedacht sind, siehe auch Dankeschön-Gegenleistungen, Die Redaktion 2022, weitere Spielestudio-Dokus und eine weitere große Japan-Doku. Wir sind offen für Vorschläge, was sonst noch in unser & euer Beuteschema fallen könnte. Wenn euch Dokus allerdings per se nichts geben, bitten wir um euer Verständnis dafür, dass sie seit Jahren zu unserem Inhalte-Mix gehören, weil sie andere User spannend finden.



Macs sind ein überteuertes Luxusgut!

Wer bei den obigen Hardware-Preisen schluckt oder die Sinnhaftigkeit von Macs statt Windows-PCs hinterfragt: Das ist sein (oder ihr) gutes Recht als potenzieller Spender oder Spenderin. Doch es war schon früher eine Fehlannahme, dass es „auf PC dieselbe Leistung zum halben Preis“ im Vergleich zum Mac gäbe – denn solche Rechnungen vergleichen oft Selbstbastel-PCs mit Fertig-Macs und lassen wichtige Faktoren wie Software-Integration, Bildschirmqualität (!) und das Zusammenspiel aller Komponenten außen vor. Ja, Apple lässt sich bis heute vorinstallierte Upgrades bei Speicher und SSD über Marktpreis bezahlen – aber da wir das wissen, wählen wir entsprechend aus und finden günstigere Lösungen, siehe NVMe-Laufwerk, oder basteln auch mal selbst.

Davon abgesehen: Unsere Arbeitsprozesse setzen seit 2011 voll auf Final Cut Pro X – damit können wir umgehen, dafür haben wir komplementäre Software sowie Plugins. Übrigens entstehen mit FCPX auch sämtliche unserer Video-Aufmacherbilder bis hin zu den Spieleveteranen-Thumbnails und manchen News-Aufmachern (etwa dem der diesjährigen Weihnachtsaktion). Uns in ein anderes Schnittprogramm einzuarbeiten, wäre Zeit, die über Monate hinweg unsere Inhaltsfülle beeinträchtigen würde. Die seit 2012 gekaufte Mac-Hardware wird zudem bis heute eingesetzt, siehe unseren Ugrade-Plan 2022 – ein Umstieg auf PC würde uns in der Neu-Anschaffung von vier bis fünf Schnittsystemen ein Vielfaches kosten, von der Software ganz zu schweigen.

Diese Gründe galten schon bislang. Seit Oktober 2021 gibt es aber noch einen weiteren Grund: An die Leistung der aktuellen M1-Pro-Macbooks kommt aus Sicht zahlloser Tests kein Intel-Notebook ähnlichen Formfaktors und Preises heran – und nur wenige Intel-Desktop-Computer. Selbst die hochgezüchteten und deutlich teureren aktuellen Mac Pros liegen in manchen Benchmarks gleichauf oder hinten. Sicher wäre es ein völlig unnötiger Luxus, für das Schreiben von Artikeln ein Macbook Pro zu kaufen. Für das Schneiden von Videos ist es aber mit einiger Sicherheit die beste Entscheidung, die wir aktuell treffen können.



Noch Fragen? Fragen :-)

Wir sind offen für eure Vorschläge oder Informationen, die wir bei unserer Auswahl vielleicht nicht bedacht haben. Wir erläutern euch sehr gerne noch genauer, wieso wir uns für genau diesen Upgrade-Plan oder genau jenes Detail entschieden haben – fragt einfach nach!



Beim Aushecken des Upgrade-Plans haben wir übrigens eine Woche lang diverse Kombinationen von Macs und Massespeichern mit zwei Testvideos gebenchmarkt (die 4K-SdK zu Forza Horizon 5 sowie ein eigens entwickeltes „Quäl den Mac“-Video). Ähnliches gilt für die geplante Kamera, deren Preisniveau uns Respekt einflößt. Umso gewissenhafter haben wir dazu recherchiert und für genau dieses Modell entschieden (und nicht für eine andere Marke oder das etwas neuere, speziell für Filmer gedachte Modell Sony Alpha FX3).

In jedem Fall könnt ihr sicher sein: Unsere Hardware-Pläne sollen uns das tägliche Arbeiten erleichtern und unsere Einsatzfähigkeit auch im (Zwangs-) Home Office bei 100% halten. Denn unsere Kernkompetenz soll auch weiterhin sein, euch spannende Spiele nahezubringen – in textlicher und audiovisueller Form.