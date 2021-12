Mehr Power!

Update mit dem Ergebnis:

Rund 12 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie aufgrund der anhaltenden Chip-Knappheit ihre Spiele-Maschine nicht aufrüsten konnten. Insgesamt 33 Prozent der Teilnehmer haben dagegen in diesem oder letzten Jahr ihren PC, Mac oder Gaming-Laptop mit neuen Komponenten ausgestattet oder ein ganz neues System gekauft. 24 Prozent sahen sich dagegen seit 3 Jahren oder länger nicht zum Upgrade genötigt. Immerhin 19 Prozent planen keine Aufrüstung mehr, weil sie sich zugunsten der Konsolen vom PC als vorrangige Spiele-Plattform verabschiedet haben.

Alle Ergebnisse im Überblick:



Das liegt drei Jahre oder länger zurück 24% In diesem Jahr 19% Ich bin stattdessen vom PC vorrangig auf die Konsole umgestiegen 19% Letztes Jahr 14% Vor zwei Jahren 13% Ich würde gerne aufrüsten, aber der Chipmangel durchkreuzt das 12%

Originaler Text:

Um in den Genuss aller schönen Details von Grafikprotzen auf dem PC zu kommen, gilt es, den Rechenknecht in gewissen Abständen auszutauschen oder einzelne Komponenten durch leistungsstärkere Nachfolgemodelle auszutauschen. In den letzten paar Jahren sorgten dabei neue kraftvolle Chips, DDR5-RAM und das Aufkommen der Raytracing-GPUs für Aufsehen.

In der heutigen Sonntagsfrage möchten wir wissen, wann ihr zuletzt eure PC-Hardware auf aktuelleren Stand gebracht habt. Das gilt sowohl für die Anschaffung/Zusammenstellung neuer PCs und Gaming-Laptops, als auch für ein Upgrade einzelner leistungstragender Teile (also nicht, wenn ihr nur den Lüfter oder die RGB-Beleuchtung aufpoliert habt).

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.