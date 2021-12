Spieleveteranen-Podcast #245: Off-Topic 12/2021

Mit Arcane, Sting, James Bond und mehr

Die Welt steht Kopf, wenn die Off-Topic-Zeit naht. Plötzlich geht es nicht mehr um Spiele, sondern um alles andere. Jörg und Heinrich haben sich wieder in der Welt der Bücher, Serien, Filme und Musik einiges zu Gemüte geführt und sprechen unter anderem über die Beatles-Doku von Peter Jackson und die Fantasy-Serienadaption Wheel of Time. Über den Veteranen-Diskurs zur Hype-Serie Arcane kommt doch ein leichter Spielebezug in die Themen, ist die Serie doch in der Welt von League of Legends angesiedelt. Doch bevor Jörg und Heinrich auf das Off-Topic-Gleis wechseln, gibt es zur Umgewöhnung etwas Vertrautes im Smalltalk-Segment mit spannenden oder kuriosen News, jüngsten Spielerlebnisberichten und Hörerfragen.

Spieleveteranen-Episode 49-2021 (#241) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat eine Laufzeit von 1:35:47 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:50 Das heutige Programm.

0:02:35 Gemischte News: Reaktionen auf die Serien-Gerüchte rund um Mass Effect, Bethesda bleibt im neuen Starfield-Video vage, The Bard’s Tale als interaktives Hörspiel, Microsofts scheußlich-schöner Minesweeper -Weihnachtspulli.

0:18:26 Was haben wir zuletzt gespielt? Total War – Warhammer im Mortal-Empires-Modus und Resident Evil Village .

0:30:29 Die Hörerfragen zum Tage von Matthias Peitz und Blacksun84.

0:40:59 Off-Topic

0:41:59 Spieleveteranen intern: Kleiner Ausblick aufs Jahresendprogramm.

0:44:39 Musik-Ressort: Voyage von Abba und The Bridge von Sting .

0:49:21 Serien-Ressort: The Wheel of Time , Arcane , Foundation und The Beatles: Get Back .

1:20:01 Buch-Ressort: Crossroads von Jonathan Franzen .

1:24:39 Film-Ressort: James Bond – Keine Zeit zu sterben und Red Notice.