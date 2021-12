Crime Cities zum 30-jährigen Jubiläum von Techland kostenlos bei GOG

PC

Im Jahre 1991 wurde das Entwickler- und Publishing-Studio Techland gegründet, die polnische Firma feiert dieses Jahr also ihren 30. Geburtstag. Am bekanntesten dürfte das Unternehmen wohl für die Reihen Dead Island, Call of Juarez und Dying Light sein. Ihre erste Eigenproduktion aber war Crime Cities, ein First-Person-Actionspiel mit Elementen von Rennspielen. Wenn euch diese Beschreibung neugierig gemacht hat, könnt ihr den Titel aktuell kostenfrei bei GOG.com (GG-Partnerlink) abgreifen. Zur Feier des Techland-Jubiläums wird das Spiel bis zum 6. Dezember 2021 dort gratis erhältlich sein.

Außerdem gibt es Rabatte auf weitere Techland-Spiele. Bis zum 16. Dezember erhaltet ihr Call of Juarez, Call of Juarez - Bound in Blood, Call of Juarez - Gunslinger und God's Trigger teils stark reduziert.