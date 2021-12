Teaser In mancher wegen Corona-Symptomen durchwachter Nacht war Funatic froh um den WoSchCa und andere Podcasts. Nun ist er im WoSchCa zu Gast und redet mir Jörg über Corona, Wheel of Time und Spiele.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am Ende der Woche ist der Anfang des Wochenschluss-Podcasts. In dieser Folge sind die Themenschwerpunkte etwas anders und es geht weniger um die Spiele-News der Woche. Vielmehr spricht Jörg mit User-Gast Funatic, der in den Kommentaren der letzten Folge darüber sprach, dass er trotz doppelter Impfung nun an Corona erkrankt ist und auch Symptome zeigte (zum Glück keine schweren!). Die beiden sprechen ausführlich über das Thema Corona und Impfung, aber auch für eine jüngste Serienerfahrung und Spiele-Themen blieb ausreichend Zeit beim launigen Miteinander.

Die Timecodes der Folge: