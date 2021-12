Syberia - The World Before: Release auf Q1 2022 verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Mai dieses Jahres verstarb der Comiczeichner und Spieleschöpfer Benoît Sokal, dessen bekanntestes Werk die Point-and-Click-Adventure-Reihe Syberia ist. Zuletzt arbeitete er mit Syberia - The World Before an dem neuesten Ableger der Serie, dessen Entwicklung auch nach seinem Tod fortgesetzt wurde.

Wie der Publisher Microids heute bekannt gegeben hat, ist der vorgesehene Release-Termin vom 10. Dezember 2021 auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt im ersten Quartal 2022 verschoben worden. Als Grund wird eher allgemein angegeben, dass mehr Zeit benötigt wird, um das bestmögliche Spiel veröffentlichen zu können.