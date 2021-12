PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 6. bis 10. Dezember (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Next Week on Xbox

Ever Forward

Ever Forward ist ein rätselhaftes Abenteuer, das die Geschichte von Maya erzählt. Maya ist in einer merkwürdigen Welt irgendwo zwischen Realität und Fantasie gefangen. Sie begibt sich ganz alleine auf eine gefährliche Reise, um ihre Erinnerungen zurückzuerlangen und das Geheimnis ihrer eigenen Existenz zu lüften. Auf ihrer Reise wird sie nicht nur mit Einsamkeit, sondern auch mit Verzweiflung und ihren innersten Ängsten konfrontiert. Nur mit einer scharfen Beobachtungsgabe und messerscharfem Verstand wirst Du Maya aus ihrer Notlage befreien können.

Space Warlord Organ Trading Simulator

Optimiert für Xbox Series X|S / Xbox Game Pass – Jeder hat sie, und jeder will sie haben. Als Organhändler*in bist Du die Quelle für die begehrten Körperteile und versorgst pünktlich zum Release im Xbox Game Pass überall im Universum Kund*innen mit den lebensrettenden Ersatzteilen. In der sich ständig verändernden Galaxie verhandelst Du mit dubiosen Gestalten, stellst sicher, dass die Organe nicht kontaminiert sind und erzielst den bestmöglichen Preis.

Ball laB

Dieser minimalistische Präzisionsplattformer besticht durch seinen reduzierten Retro-Stil und die besonders kniffligen Level. Die Aufgabe klingt einfach: Bewege Dich als kleiner Ball von einem Ende des Levels zum anderen, ohne den Stacheln, Fallgruben und anderen Gefahren zum Opfer zu fallen. Denn sobald Du eine Kante berührst, ist alles vorbei und Dein Death Counter wird um 1 erhöht. Wie viele Versuche wirst Du brauchen, um alle 60 Herausforderungen zu meistern?

Transient: Extended Edition

Xbox One X Enhanced – In einer postapokalyptischen Zukunft schotten sich die letzten Reste der Menschheit in einer gesicherten Zitadelle ab, um den Gefahren der Außenwelt zu entgehen. Tauche ein in diese dystopische Welt und finde heraus, was Die Zukunft für Dich und Deine Freund*innen bereithält. Löse Rätsel und hacke Systeme, um andere Dimensionen zu erforschen. Entdecke eine Wahrheit, die Deinen Verstand vor eine Zerreißprobe und Deine Existenz selbst in Frage stellt.

Sam & Max: Beyond Time and Space

Xbox One X Enhanced – Begebe Dich mit der Freelance Police auf ein bizarres Abenteuer, das Dich vom Nordpol zum Jungbrunnen, vom Weltraum zur Hölle und wieder zurückführt. In dieser überarbeiteten Version des episodisch erzählten Telltale-Abenteuers erlebst Du die Geschichten des großen Hunde-Detektives und seines kaninchenartigen Freundes in neuer Strahlkraft. Hier warten jede Menge Verschwörungen, mysteriöse Fälle und eine gehörige Portion Chaos auf Dich!

Halo Infinite (Kampagne)

Optimiert für Xbox Series X|S / Xbox Game Pass – Du schlüpfst erneut in Deine Spartan-Rüstung und schließt Dich dem Master Chief an, um das Schicksal der Menschheit zum Besseren zu beeinflussen. Pünktlich zum Release ist Halo Infinite bereits Teil des Xbox Game Pass, um noch mehr Spartans die Möglichkeit zu geben, dem Kampf für die Menschheit beizutreten. Betritt das nächste Kapitel der Halo-Geschichte und lerne die Ringwelten in nie da gewesenem Ausmaß kennen.

Antarctica 88

Xbox One X Enhanced – In den letzten sechs Monaten hat sich die Expedition Deines Vaters Vladimir Efimov mit Bohrungen im antarktischen Eis und der Erforschung der darin gefundenen prähistorischen Mineralien beschäftigt. Vor sechs Wochen hat die Expedition die Kommunikation eingestellt. Als Teil eines vierköpfigen Rettungstrupps stellst Du Dich der gefährlichen Aufgabe, das Schicksal Deines Vaters zu ergründen. Wirst Du die richtigen Entscheidungen treffen und die schrecklichen Geheimnisse der Mission ergründen?

Wytchwood

Wytchwood ist ein obskures Crafting-Abenteuer, das in einem mystischen Reich voller gotischer Fabeln und Märchen spielt. Als mysteriöse alte Hexe des Waldes erkundest Du die wilde Landschaft, sammelst magische Zutaten, braust magische Zauber und gibst Dein Urteil über eine launische Besetzung von Charakteren und Kreaturen ab. Denn wie werden sie jemals aus ihren Taten lernen, wenn Du ihnen nicht die Moral der Geschichte beibringst?

Alexio

Jeder muss irgendwann erwachsen werden. Das muss auch das kleine Entlein Alexio lernen, denn laut seinem Vater kann er nur dann ein waschechter Erpel werden, wenn er sich auf eine abenteuerliche Reise begibt und seine eigene Monobraue findet. Begleite Alexio auf seiner Reise durch alte Wälder, mysteriöse Höhlen sowie über endlose Seen und hilf dem kleinen Entlein, erwachsen zu werden.

Collapsed

In Collapsed erlebst Du das Abenteuer von vier Jäger*innen, die auf der Suche nach Beute sind. Jede Spielfigur besitzt individuelle Fähigkeiten, Talente und einen eigenen Kampfstil – wähle Deinen Charakter also weise. Du reist durch gefährliche, prozedural generierte Level, stellst Dich dutzenden verschiedenen Gegnern und kämpfst in herausfordernden Bosskämpfen. Diese postapokalyptische Welt steckt voller nützlicher Gegenstände, die Dir jeden weiteren Durchlauf erleichtern.

Mini Madness

Du übernimmst die Kontrolle über ferngesteuerte Miniaturautos und rast auf ausgedehnten Strecken über mehrere Ebenen, die sich in einem Einfamilienhaus und dem dazugehörigen großen Garten befinden. Dieses Arcade-Rennspiel wird alle begeistern, die schon damals in ihrem Kinderzimmer leidenschaftlich gerne Rennbahnen für flitzende kleine Spielzeug-Autos aufgebaut haben – jetzt geht das Abenteuer weiter!

Mr. Prepper

Mr. Prepper lebt in einem Land, dessen Regierung die Bevölkerung mit eiserner Hand unterdrückt. Wenn Du nicht gehorchst – verschwindest Du. Doch Mr. Pepper hat den Widerstand gewählt, um diesem unterdrückten Leben zu entkommen. In diesem Crafting-Spiel mit Survival-Elementen überlebst Du nur wenn Du Deinen Unterschlupf ausrüstest und Dich vor der paranoiden Regierung verstecken kannst.

Trash Quest

Trash Quest spielt auf einer Raumstation tief im Weltall. Die Crew hat gerade mit den Vorbereitungen für die lange Reise nach Tau Ceti begonnen, doch das interessiert Dich herzlich wenig – denn Du bist ein kleiner Waschbär, der sich lediglich für den leckeren Müll interessiert, der überall auf dem Schiff gefunden werden kann. Erkunde ein miteinander verbundenes Labyrinth von Räumen der Raumstation, während Du Roboter zerstörst, Power-Ups sammelst und praktische Schleichwege freischaltest.

Vaporum: Lockdown

Vaporum: Lockdown bildet das Prequel zum Spiel Vaporum und bietet ein rasterbasiertes Rollenspiel mit Dungeoncrawler-Experimenten – inspiriert von beliebten Genre-Klassikern. Du folgst der Geschichte von Ellie Teller, einer Wissenschaftlerin, die nach einer Katastrophe im Turm von Arx Vaporum um ihr Überleben kämpft. Auf Deiner Reise begegnest Du gefährlichen Feinden mit einzigartigen Angriffsmustern, die Du nur besiegen kannst, wenn Du die richtigen Waffen, Upgrades und Taktiken einsetzt.

A Year of Springs

Optimiert für Xbox Series X|S – Im dreiteiligen Visual Novel A Year of Springs erlebst Du die Geschichte der drei Freund*innen Haru, Erika und Manami, die sich mit den Themen Liebe, Beziehung und Zugehörigkeit auseinandersetzen. Diese Trilogie behandelt auf einfühlsame Art sensible Thematiken, mit denen Menschen verschiedenster Geschlechter und sexueller Orientierungen konfrontiert werden können.