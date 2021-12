Steel Division 2: Kostenloser Lucky 13 DLC mit zwei Divisionen

PC

Gestern hat der französische Entwickler Eugen Systems mit dem Reinforcment Pack #13 - Lucky 13 einen weiteren kostenlosen DLC für ihr Echtzeittaktikspiel Steel Division 2 (Burning Baltics im Spiele Check; Community und DLC im Userartikel) veröffentlicht. Erst Ende November war mit dem ebenfalls kostenlosen Reinforcement Pack #12 eine neue Karte dem Spiel hinzugefügt worden. Lucky 13 enthält mit der Panzerdivision Tatra und der Task Force Butler, die sich aus amerikanischen und französischen Einheiten speist, zwei spannende, neue Divisionen, die in den Abstimmungen für Divisionen in den meist kostenpflichtigen Nemesis-DLC nur knapp gescheitert waren.

Ihr könnt Lucky 13 einfach eurer Steam-Bibliothek hinzufügen und durchstarten. GG-User Vampiro stellt die neuen Divisionen auf seinem englischsprachigen Youtube-Kanal vor (Panzerdivision Tatra | First Look; Panzerdivision Tatra | Building my first deck; Task Force Butler | First look; Task Force Butler | Building my first deck). Direkt unter dieser News könnt ihr euch die erste 1v1-Schlacht von Vampiro mit der Panzerdivision Tatra anschauen. Im Ranked-Multiplayer wurde ihm dabei allerdings mit Nilla gleich einer der weltbesten Spieler als Gegner zugeteilt. Bereits morgen erscheint eine Analyse des Replays und das Deck wird leicht überarbeitet.

Mit Tribute to the Liberation of Italy befindet sich eine Erweiterung mit acht Divisionen in der Endphase der Entwicklung. Außerdem steht demnächst der DLC Nemesis: Raid on Drvar an, der zwei Divisionen enthalten wird.