PM: Call of Duty: Macht mit bei COD: Preise und Belohnungen! (Sony Playstation Blog)

Wir starten mit COD: Preise und Belohnungen in die Saison 6 und haben jede Menge Neues im Gepäck! Es gibt zahlreiche Missionen in Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone zu bestehen, die euch bis an eure Grenzen gehen lassen. Doch keine Sorge, um dabei zu sein, müsst ihr kein COD-Profi sein: Hier ist für jeden was dabei!

Für jede erfüllte Mission erhaltet ihr Credits, die ihr entweder gegen physische und digitale Rewards oder Lose fürs Gewinnspiel einlösen könnt. Als digitale Rewards könnt ihr unter anderem COD Points, 2x Waffen-EP-Token, COD Wallpaper, PlayStation Wallpaper und mehr erhalten. Wer lieber einen physischen Reward möchte, kann sich COD Hoodies, einen coolen Rucksack oder eine COD Cap sichern! Es gibt viel Auswahl für den perfekten Gamer-Look.

Während Saison 6 wird es drei Gewinnspielzyklen mit tollen PlayStation Preisen geben. Wir verlosen unter anderem einen POGA Lux Gaming-Koffer, eine PlayStation 5 und DualSense Wireless-Controller!

Wir wollen sehen, was ihr auf dem virtuellen Schlachtfeld verschiedener Call of Duty Spiele drauf habt! Indem ihr die verschiedenen Missionen erfüllt, sammelt ihr zahlreiche Tickets, die ihr in Gewinnspieltickets und tolle Rewards verwandeln könnt.

Teilnehmende Spiele

Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Seid ihr bereit, eure ersten Missionen zu empfangen?

Meldet euch hier mit eurem PSN-Konto an.

Wählt euch eine (oder mehrere) Missionen aus und nehmt sie an.

Spielt entweder CoD: Vanguard, CoD: Warzone oder CoD: BO und erfüllt die Vorgaben eurer Aufgabe!

Freut euch über die verdienten Credits.

Löst die Credits gegen tolle Belohnungen ein oder

Tauscht die Credits gegen Gewinnspieltickets, um coole Preise zu gerwinnen.

Wichtig: Achtet darauf, eure Missionen innerhalb des Zeitlimits zu erfüllen. Unter dem Menüpunkt “Abgelaufene Missionen” könnt ihr sie reaktivieren, um es erneut zu versuchen. Viel Erfolg, Operators!

Wenn ihr noch Fragen zur Aktion habt, schaut gerne in den FAQs vorbei!

Es gibt zahlreiche Missionen mit vier Schwierigkeitsstufen, die du in unterschiedlichen Spielmodi der drei Call of Duty Games erledigen kannst. Ob Anfänger oder Profi: Hier kann jeder Credits verdienen und eine Herausforderung finden. Manchmal benötigt ihr eine bestimmte Anzahl an Kills, an anderer Stelle müsst ihr während eines Zeitlimits einige Matches gewinnen. Wenn ihr eure Freunde einladet, gibt es zusätzlich Credits. Das ist für euch sogar eine Win-Win-Situation, denn als Team seid ihr bestimmt unschlagbar!

Ein Beispiel:

In Call of Duty: Vanguard müsst ihr euer Können im Team Deathmatch beweisen und innerhalb von 72 Stunden so viele Kills schaffen, wie möglich.

Fortgeschrittene Spieler können sich auch an den Hardcore-Spielmodi probieren, in denen ähnliche Missionen zur Verfügung stehen.

Ihr könnt eure Credits gegen nützliche Boni im Spiel einzutauschen, um noch erfolgreicher zu sein. Es gibt zum Beispiel 2x Waffen-EP für 30 Minuten und zahlreiche COD Points. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Wallpaper für euer Smartphone und euren Desktop zu erhalten.

Oder ihr spart eure Credits und löst sie für Gewinnspieltickets ein, um an einer der drei großen Verlosungen teilzunehmen. In Saison 6 von COD: Preise und Belohnungen wird es drei Gewinnspielzyklen geben, die jeweils mit einem großen Gewinnpaket auf euch warten. An jedem dieser Gewinnspiele könnt ihr einzeln teilnehmen und eure Credits dafür verwenden.

Gewinnspiel 1 – 03. Dezember 2021 – 19. Dezember 2021

Gewinnspiel 2 – 20. Dezember 2021 – 09. Januar 2022

Gewinnspiel 3 – 10. Januar 2022 – 23. Januar 2022

Tauscht eure Credits einfach in der App gegen Gewinnspieltickets ein und schon seid ihr im Lostopf! Natürlich könnt ihr danach weiterspielen, noch mehr Credits sammeln und sie für Rewards oder das nächste Gewinnspiel ausgeben. Viel Spaß und viel Glück!

In COD: Preise und Belohnungen werdet ihr viele verschiedene Missionen erfüllen und über euch hinauswachsen. In eurer ganz persönlichen Kampfhistorie könnt ihr sehen, wie viele Matches ist gewonnen habt und wie viele Gegner gegen euch keine Chance hatten. Diese Kampfhistorie mit vielen Infos zu eurer Kampfkraft könnt ihr mit euren Freunden auf den sozialen Netzwerken teilen.

Außerdem gibt es eine Bestenliste, die euch die besten Spieler von COD: Preise und Belohnungen zeigt. Wer hat die meisten Missionen angenommen und sie auch komplettiert? Messt euch mit euren Freunden und zahlreichen anderen Spielern, um weit oben auf dem Leaderboard zu stehen.