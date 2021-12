Paper Mario ab 10. Dezember im Switch Online Erweiterungspaket

Switch Wii WiiU andere

Seit Oktober 2021 könnt ihr zusätzlich zur normalen Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online noch zusätzlich das Erweiterungspaket buchen. Für 39,99 Euro im Jahr erhaltet ihr so nicht nur alle Vorteile des regulären Abos, sondern könnt auch ausgewählte Mega-Drive- und Nintendo-64-Spiele im Emulator nachholen und wieder angehen. Was genau enthalten ist, erfahrt ihr in unserem Vorstellungsvideo zum Erweiterungspaket.

Wie Nintendo nun in einem Video bekannt gegeben hat, wird ab dem 10. Dezember 2021 auch Paper Mario zur Verfügung stehen. Der N64-Klassiker gilt als inoffizieller Nachfolger zu Super Mario RPG - Legend of the Seven Stars und hat eine bis heute andauernde Reihe begründet. Der letzte Teil, Paper Mario - The Origami King (im Test, Note: 8.5), erschien im Juli 2020 exklusiv auf Nintendo Switch.