Neue Accessibility-Features für Menschen mit Behinderung auf Xbox

Xbox X

Am heutigen 3. Dezember ist der internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Microsoft hat sich in der Vergangenheit bereits auf die Fahnen geschrieben, möglichst viele inklusive Features in die Systemsoftware der Xbox-Konsolen zu verbauen. Und auch Peripherie wie der Xbox Adaptive Controller sollen dabei helfen, möglichst jedem Spieler ein angenehmes Erlebnis zu verschaffen.

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung rückt das Unternehmen nun neue Features in den Mittelpunkt, die Spiele und Systemsoftware zugänglicher machen sollen. So gibt es im Microsoft Store nun spezielle Tags, die über die verfügbaren Funktionen für Barrierefreiheit informieren. Ergänzend dazu wird die "Easy of Access"-Sektion im Xbox-Menü in "Barrierefreiheit" umbenannt, so dass die Accessibility-Features noch leichter auffindbar sind. Außerdem werden im Xbox-Store künftig Spiele vorgestellt, die besonders beliebte oder innovative Hilfestellungen bieten.

Für Menschen mit Farbsehschwäche werden nun außerdem umfassende Farbfilter-Optionen geboten. Im Chat-Menü könnt ihr außerdem diverse Optionen für Sprache-zu-Text- und Text-zu-Sprache-Transkription festlegen, um besser mit euren Freunden zu kommunizieren. Sämtliche Features findet ihr in dem in den Quellen verlinkten Blog-Eintrag auf der offiziellen Microsoft-Seite.