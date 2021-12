Who Pressed Mute on Uncle Marcus? Neues FMV-Adventure angekündigt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Indie-Entwickler und Publisher Wales Interactive hat mittlerweile eine ganze Reihe an Full-Motion-Video-Adventures veröffentlicht, zu seinem Portfolio gehören unter anderem Late Shift (zum Arcade-Check), The Complex (zum Test) und das erst kürzlich erschiene Night Book.

Nun hat das walisische Studio einen weiteren interaktiven Film angekündigt: In Who Pressed Mute on Uncle Marcus? werdet ihr in einen FMV-Krimi versetzt und sollt den versuchten Mord an Onkel Marcus während des jährlichen Familienquiz untersuchen. In den Hauptrollen spielen unter anderem Andy Buckley, den ihr vielleicht noch aus The Office kennt, und Robbie Kay, der die Rolle des Peter Pan in der TV-Serie Once Upon a Time spielte. Auch bekannte Gesichter aus früheren Wales-Interactive-Produktionen tauchen in dem Spiel auf, so habt ihr Al Weaver vielleicht schon im oben genannten The Complex und Georgia Small in Five Dates gesehen.

Den passende Ankündigungs-Trailer findet ihr direkt unter dieser News, die Veröffentlichung ist für das erste Quartal 2022 geplant und umfasst so ziemlich alle gängigen Plattformen (Android, iOS, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S).