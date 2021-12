Townscaper für Xbox und Gamepass verfügbar // Browser-Demo

PC Switch XOne Xbox X iOS MacOS Android

Townscaper ist ein kleiner kreativer Städtebaukasten vom schwedischen Indie-Entwickler Oskar Stålberg, der zuvor am Echtzeit-Strategiespiel Bad North (bei Jörgspielt) beteiligt war.

Im Spiel könnt ihr malerische Inselstädte mit kurvigen Straßen, Kanälen, Leuchttürmen, kleinen Häusern bis hin zu riesigen Kathedralen ganz nach eurem eigenen Geschmack bauen. Dabei erinnert es mit seinem Look und einfachen sowie entspannenden Spielprinzip an Dorfromantik (im Test mit Note 7.5).

Das Spiel erschien im August für PC, MacOS und Switch sowie im Oktober für Android und iOS. Seit heute ist Townscaper ohne große Ankündigung auch für Xbox One, Xbox Series X/S sowie Windows 10 verfügbar und zeitgleich Teil von Microsofts Xbox Game Pass PC und Konsole. Außerdem könnt ihr eine Demo des Titels über euren Webbrowser anspielen.