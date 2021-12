PM: Tribes of Midgard Saison 2: Die Schlangensage (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Seid gegrüßt, Wikinger! Ich bin Sydnee McLeod, Community Manager von Tribes of Midgard, wir kennen uns ja bereits. Heute möchte ich euch einige der Inhalte von Saison 2: Die Schlangensage vorstellen. Die Schlangensage ist das nächste Kapitel im Midgard-Abenteuer und lässt euch noch mehr erkunden und entdecken– Spannung garantiert.

Als wir Tribes of Midgard veröffentlichten, mussten viele Spieler zu ihrem Leid feststellen, dass die Wikinger in unserem Spiel nicht gerade zu den guten Schwimmern zählten. Einmal in die falsche Richtung ausgewichen oder von der Klippe gesprungen und euch erwartete ein nasses Grab. Aber das ändert sich jetzt! Wir haben eure Schreie der Verzweiflung gehört, als ihr langsam in den Fluten versunken seid, und uns richtig ins Zeug gelegt, in Saison 2 auch die Erkundung auf dem Wasserweg zu ermöglichen.

Zum Start von Saison 2 erwarten euch Schwimmen, Boote und ein Ozean-Biom voller Gefahren und Schätze! Und wie funktioniert das? Eine gute Frage! Lasst uns gemeinsam einen genaueren Blick drauf werfen:

Beachtet auch, dass ihr auf einem Boot nicht unverwundbar seid (lasst euch nicht von eurem Wikingerstolz blenden)!

Um euch beim Erkunden und den bevorstehenden Kämpfen zu unterstützen, haben wir fünf neue Runen eingeführt, die alle nach dem Zufallsprinzip gefunden werden können. Ein paar Überraschungen wollen wir aber noch nicht verraten, deshalb gibt es einen genaueren Blick auf die Runen erst kurz vor der Veröffentlichung. Soviel sei gesagt: Wie bei den Runen, die im Update zur Mitte von Saga 1 hinzugefügt wurden, werden auch diese Runen in zukünftigen Sagas verfügbar sein. Zusammen mit den Runen bei der Spielveröffentlichung und den Runen aus Saison 1 habt ihr dann 40 Runen zur Verfügung, mit denen ihr eure Spielweise an eure Vorstellungen anpassen könnt.

Viele von euch haben es ja bei Fenrir schon selbst erlebt, aber die farbenprächtige und herrliche Welt von Midgard wird von einigen mächtigen Feinden bewohnt, gegen die selbst die Jötnar verblassen. Wir sind zwar noch nicht bereit, alle Details über den Schlangensagen-Boss preiszugeben, aber ihr könnt die legendäre mythische Kreatur auf einer verlassenen Insel im Meer finden. Und all ihr Fenrir-Fans müsst euch keine Sorgen machen. Fenrir wird neben dem Boss von Saga 2 auch weiterhin die Spielwelt unsicher machen. Ihr könnt sogar versuchen, beide in einem Spieldurchgang zu erledigen!

Bevor ihr euch aber in ihren Bau (oder Höhle, Baumhaus, wer weiß das schon?) wagen könnt, müsst ihr zuerst einmal Zugang dazu erlangen. Ich werde euch aber nicht einfach verraten, wie das geht… ihr solltet euch aber mit eurem Boot vertraut machen.

Das war’s aber noch nicht mit neuen Inhalten! Zum Start von Saison 2 bekommt ihr auch ein Geschenk, das euch alle Jahre wieder beglücken wird: das winterliche Jul-Fest. Drei ganze Wochen lang erhaltet ihr festliche, winterliche Inhalte, darunter ein Begleiter sowie kosmetische Gegenstände, und das Hauptmenü und euer Dorf erstrahlen im weihnachtlichen Gewand. Schaut also unbedingt jede Woche vorbei, um euch die schmackhaften Jul-Fest-Belohnungen nicht entgehen zu lassen.

Puh, das war ja eine ganze Menge! Zusätzlich zu den oben aufgeführten Inhalten werdet ihr in Saison 2 eine ganze Schiffsladung voller Balance- und Vereinfachungs-Updates erhalten, die euch sicher gefallen werden. Ich will noch nicht alles verraten, also haltet in den nächsten Wochen, bis Saison 2 beginnt, die Augen nach neuen Updates offen.

Und das ist erst der Anfang für Tribes of Midgard! Wir haben die aktualisierte Roadmap mit unseren Plänen für die Zukunft veröffentlicht und wie ihr sehen könnt, ist 2022 einiges geboten. Ihr habt uns also noch einige Zeit an der Backe!