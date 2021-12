PM: Players‘ Choice: Stimmt für das beste Spiel von November 2021 ab! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist mal wieder soweit.

Seht euch die Players´Choice Umfrage unten an, und stimmt für das beste neue Spiel im November 2021 ab! Wird es ein Blockbuster-Ego-Shooter wie Call of Duty: Vanguard oder Battlefield 2042? Oder wird es einer der Indie-Hit Death’s Door oder A Short Hike? Vielleicht hat euch First Class Trouble im Sturm erobert, nachdem ihr es als Teil eures PS Plus-Abonnements heruntergeladen habt, oder vielleicht habt ihr diesen Monat vor den Toren von Jurassic Park Evolution 2 verbracht?

Was es auch war, stellt sicher, dass ihr für euren Favoriten abstimmt bis Montag 9:00 abstimmt.

Teilt uns in den Kommentaren unten mit, auf welche Dezember-Spiele ihr euch freut. Bis zum nächsten Mal!

Wie funktioniert es?Am Ende jedes Monats wird im PlayStation.Blog eine Umfrage gestartet, in der ihr für das beste neue Spiel stimmen könnt, das in diesem Monat veröffentlicht wurde. Kurz darauf schließen wir die Umfrage, zählen eure Stimmen aus und verkünden den Gewinner im PlayStation.Blog. Im PlayStation Store werden das ganze Jahr über auch einige der beliebtesten Gewinner von Players‘ Choice präsentiert.

Was sind die Abstimmungskriterien?Das liegt ganz bei euch! Wenn ihr einem Freund in diesem Monat nur ein neues Spiel empfehlen könntet, welches wäre das? Im Einklang mit unserer langen Tradition bei den Game of the Year Awards werden überarbeitete oder wiederveröffentlichte Spiele nicht berücksichtigt. Ambitionierte, umfangreiche Remakes wie Shadow of the Colossus und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy schon.

Wie werden die nominierten Spiele ausgewählt?Die Redaktionsteams von PlayStation.Blog und PlayStation Store sammeln die wichtigsten Neuerscheinungen des Monats und listen sie dann in der Abstimmung auf. Es werden auch Stimmen für andere Neuerscheinungen akzeptiert.